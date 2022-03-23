花蓮6.6強震服飾店「搖滾式狂晃55秒」影片曝　店家：完全沒快轉

記者黃翊婷／綜合報導

台灣23日凌晨1時06分、41分、43分、46分時分別發生規模5.4、6.6、6.1、4.7地震，全台都有感。一名在服飾店工作的女網友於臉書「花蓮爆料王」貼出一段55秒的監視器影片，只見地震發生當下整間店的服飾被震到狂晃，甚至有衣架被震倒，讓她心有餘悸，「完全沒有快轉，就是這麼搖滾。」

▼▲服飾店衣架被震倒。（圖／翻攝自Facebook／花蓮爆料王）

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台灣23日凌晨一連發生多次大地震，其中凌晨1時41分的地震達到規模6.6，震源深度31公里，最大震度為台東6弱，國家警報大響，幾乎全台都有感，甚至連大陸福州都有網友表示「震感强烈」。

一名在服飾店工作的女網友在地震發生後，於臉書「花蓮爆料王」PO出一段55秒的監視器影片，影片中只見整間店的衣服原本只是輕微晃動幾下，接著開始大幅度前後左右搖擺，畫面中間的衣架甚至在短短13秒內被震倒，幸好最後並未造成更嚴重的損失。

原PO在文中提到，影片完全沒有快轉，地震發生當下就是這麼搖滾，希望大家都平安，「天佑台灣」。

▼▲花蓮玉里碾米廠房屋變形（上圖），台九線玉興橋新建工程橋樑斷裂（下圖）。（圖／記者楊漢聲攝、柯政誟翻攝）

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌23日一早受訪時表示，凌晨1時41分、43分一連發生兩次規模6.6、6.1的地震，接下來又有多次超過規模4的地震，未來3天不排除還會發生超過規模5的餘震。

▼台東長濱永福路段有1.8公尺高的巨石墜落於路中央。（圖／記者楊漢聲翻攝）