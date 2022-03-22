金針菇驗出「李斯特菌」　台灣超市有賣嗎？業者回應了

▲台灣外銷美國的金針菇，被加洲衛生機關檢驗出「李斯特菌」而遭到回收。（圖／翻攝FDA官網）



記者林育綾／台北報導

腎臟專科醫師王介立今（22）日在粉專PO文指出，台灣外銷美國的金針菇，被當地衛生機關檢驗出「李斯特菌」而遭到回收。該菌對於4族群恐有侵襲性感染，致死率達30%；而民眾也關切台灣的超市是否有販售，對此全聯表示「並無販售此批金針菇」，也同步要求各廠商提供檢驗報告。

今腎臟專科醫師王介立在臉書粉專表示，台灣外銷美國的金針菇，被加州衛生機關檢驗出「李斯特菌」而遭到回收，出口的公司名稱為「彰化縣香菇合作社」，(Changhua County Mushrooms Production Cooperative)，條碼為UPC 8 51084 00835 8，批號為#3322。農委會農糧署也證實有此事。

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疾管署防疫醫師林詠青指出，李斯特菌對於「4類族群」恐出現侵襲性感染，包含孕婦、新生兒、年長者、免疫力低下者，症狀嚴重恐引發敗血症、中樞神經感染，致死率達30%。

而消費者也關心台灣是否販售有疑慮的金針菇，其中超市龍頭全聯在「PXGo!全聯線上購」的項目中，就有「彰化縣菇類生產合作社」的金針菇，不過是否和有問題的金針菇同批號，仍待食藥署說明。

全聯稍早回應，「並無販售此批金針菇」，同步也自行要求各廠商提供檢驗報告，全聯強調，「門市所販售之金針菇並無疑慮，民眾可安心食用。」