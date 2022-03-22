居檢縮短為10天「違規數達17件」　宜蘭女外出購物重罰百萬

▲指揮中心統計，目前已知居家檢疫違規件數達17件。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／台北報導

入境檢疫自縮短為10+7天，且符合條件者可一人一戶居家檢疫後，傳出有民眾違反規定。對此，中央流行疫情指揮中心公布，目前已知違規件數有17件，但尚未收到正式裁處書。

日前宜蘭確診的案21991，被地方單位查出自越南返國居檢期滿前1天，違反防疫規定，竟跑到宜蘭喜互惠生鮮超市二結店購物，宜蘭衛生局事後進行解隔離前PCR篩檢才發現她確診。針對違規外出造成社區防疫破口，宜蘭衛生局表示，最重將罰百萬元，並已匡列接觸親友7人進行居家隔離。

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不過，自入境檢疫縮短且條件放寬為可一人一戶後，指揮中心發言人莊人祥表示，至昨天為止據悉有17件違規，但因相關事宜是交由地方政府調查及裁處，目前違規的裁罰也正在進行中，指揮中心尚未收到正式的裁處書，若有會再向外界說明。

該名違反居家檢疫規定者為案21991，40多歲女性。宜蘭衛生局表示，個案於3月9日從越南入境，採10+7方案，進行1人1戶居家檢疫，檢疫期間為3月9日至3月20日凌晨零時。案21991於3月19日進行第10天解隔離前的PCR篩檢，結果為陽性確診，CT值30.22，目前有鼻塞症狀，列為境外移入確診個案，已安排住院隔離治療中。

但案21991於3月19日下午即擅離居家檢疫處所返家並外出購物，已匡列接觸親友7人進行居家隔離，並安排緊急採檢，所幸目前7人PCR篩檢報告皆為陰性。

由於案21991未等到檢驗結果出爐，且在居家檢疫期間未滿10天即離開檢疫處所，於接受疫調人員疫調時亦多所隱瞞不據實陳述，已違反居家檢疫規定。縣府表示，將收集相關事證，依傳染病防治法第58條第1項第4款，依擅離時間加重裁罰。