防疫旅宿陸續退場　指揮中心：還有3萬間房「觀光局補助到6月底」

▲六福萬怡4月18日回歸觀光旅館。（圖／六福旅遊集團提供）

記者張乃文／台北報導

本土疫情趨緩，入境者居家檢疫天數由「14+7」改為「10+7」，影響到防疫旅館住房率急降，不少業者有計畫退場，但國外疫情仍嚴峻，一旦沒有民間後援，外界擔憂未來量能足夠與否。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，目前有持續監測，且至今仍有近3萬間房，觀光局也規畫至6月底前仍維持每房1千元的補助。

台北六福萬怡酒店去年10月起全面暫停訂房，轉做防疫旅館，震撼市場，由於過了防疫客回台高峰期，六福評估後於今（22日）宣布，將回歸觀光旅館行列，並預計於4月18日迎接一般旅客。對於國內飯店業者陸續宣布防疫旅館退場，莊人祥指出，截至3/18止還有456家、共近3萬間房間。

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莊人祥也說，由於居家檢疫目前可採一人一戶，因此防疫旅宿的使用率約為44%，觀光局也持續針對補助直至6/30前仍維持每房1千元，同時指揮中心也會對於量能及退場情況持續監測。

對於退出防疫旅館行列，六福集團也表示，一直在持續觀察市場狀況，過了過年前的旅客回台高峰期，加上疫苗施打率升高，國旅復甦，防疫旅館需求量體減少，才決定返回一般觀光旅館營運。

由於中央疫情指揮中心日前宣布3月7日起入境者居家檢疫天數由「14+7」減少為「10+7」，未來還將繼續縮短，然而不只台北六福萬怡酒店將轉回一般飯店，據悉台北大直英迪格酒店也將退場，目前一般旅客在官網已可預訂7月後的房間。