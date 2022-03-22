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國道疑不滿警車「剪車」竟尾隨反剪擋車　最高可罰24000元

▲網友在網路社群八卦村行車紀錄器PO影片，內容疑車主不滿一輛警車自右側路肩高速超越，車主急忙把車輛回正，接著竟尾隨超車及故意減速擋車。（圖／翻攝八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

▲網友在網路社群八卦村行車紀錄器PO影片，內容疑車主不滿一輛警車自右側路肩高速超越，車主急忙把車輛回正，接著竟尾隨超車及故意減速擋車。（圖／翻攝八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

記者林悅／台南報導

有網友PO影片，3月20日下午4時56分左右，國道一號高速南下仁德交流道，1名自小客車車主，疑不滿警車自右側路肩高速超越，車主急忙把車輛回正，接著竟尾隨超車及故意減速擋車，國道警察第四大隊指出，從影片看警車正執行「公務」，該民眾所為涉嫌惡意逼車等，最高可處汽車駕駛人新台幣24000元罰鍰。

▲網友在網路社群八卦村行車紀錄器PO影片，內容疑車主不滿一輛警車自右側路肩高速超越，車主急忙把車輛回正，接著竟尾隨超車及故意減速擋車。（圖／翻攝八卦村行車紀錄器影片上傳中心）

國道警察第四大隊指出，四大隊於3月22日上午接獲詢問，有關八卦村行車紀錄器影片上傳中心，村民提供縣市警備車於國道1號仁德交流道南向出口匝道影片1案，經審視民眾所上傳網路之影像，影像中執行公務開啟警示燈之縣市警備車，行駛外側路肩後進入出口匝道減速車道，提供影片之車輛即立即尾隨該警備車利用減速車道超車，又以驟然變換車道之方式影響該警備車之行進。

▲國道警察第四大隊交通組組長林彥妤指出，從影片看警車正執行「公務」，該民眾所為涉嫌惡意逼車等，最高可處汽車駕駛人新台幣24000元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警察第四大隊交通組組長林彥妤指出，從影片看警車正執行「公務」，該民眾所為涉嫌惡意逼車等，最高可處汽車駕駛人新台幣24000元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依影片內容顯示警備車已開啟警示燈，明顯為執行公務中，依高速公路及快速公路交通管制規則第9條第2項警備車執行公務得行駛路肩或利用路肩超越前車。


經查影片提供者之車輛變換車道未注意後方來車、未保持安全距離及間隔，另該影片畫面已明顯可辨警備車已開啟警示燈、執行公務中，影片提供者之車輛任意變換車道、任意以迫近、驟然變換車道，恐違反高速公路及快速公路交通管制規則第11條規定，可依道路交通管理處罰條例第33條第1項未依規定變換車道及第43條第1項第3款惡意逼車規定舉發，最高可處汽車駕駛人新台幣24,000元罰鍰。

國道四大隊在此呼籲用路人，於道路駕駛時如遇開啟警示燈之警備車輛，請務必禮讓執行公務之警備車，否則恐有妨礙公務之嫌，行駛高速公路時應依規定變換車道，另務必要注意自身行車動態並保持安全距離，切勿因一時衝動，造成自身及其他用路人之危害。

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