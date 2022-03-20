國道湧「提前掃墓＋旅遊」車潮！4天週末國5匝道封閉、高乘載管制

▲清明連假國道匝道封閉措施。（圖／高公局）

記者李宜秦／台北報導

清明節連假自4月2日至4月5日共4天，交通部高公局表示，歷年清明節連假前2週休已有提前掃墓車流出現，加上週休旅遊旅次，國道交通量為一般週休交通量的1.1倍，因此於連假前2週休期間，針對國5實施分向時段性入口匝道封閉及高乘載管制措施。

高公局表示，依據國道交通量資料統計，歷年清明節連假前2週休已有提前掃墓車流出現，並伴隨著週休之旅遊旅次，預估國道全線雙向交通量為110百萬車公里，係一般週休交通量的1.1倍，而國道5號受限於雪山隧道可通行流量，尖峰時段易有壅塞回堵情形，故國5實施分向時段性入口匝道封閉及高乘載管制措施。

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為紓解清明節連假前2週休提前掃墓等車流，高公局於前1、2週六(3月19日、26日)5-12時封閉國5石碇及坪林南向入口，且將石碇入口改大客車專用；前1、2週日(3月20日、27日)15-20時維持例假日實施國5頭城、宜蘭、羅東及蘇澳北向入口高乘載管制。

另清明節連假期間，國道亦實施多處時段性匝道封閉措施：連假第1、2日(4月2、3日)每日0-12時，封閉國5石碇、坪林及國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；連假第3、4日(4月4、5日)每日7-19時，封閉國1虎尾北向及國3名間雙向入口、每日7-24時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。