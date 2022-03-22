今境外移入驚見「貝里斯外賓」　陳時中：專案泡泡不強迫機邊採檢

記者嚴云岑／台北報導

一名參加2022智慧城市論壇暨展覽（SCSE）的外賓未在機邊採檢，而是入住台北晶華酒店後由聯合醫院派人採檢確診，指揮中心今（22）日公布境外移入個案中，就見一名貝里斯籍境外移入個案，列案22226，3/20入境、非落地採檢，今日確診。指揮中心指揮官陳時中證實「可能」為該個案，另表示「不需要對到那麼準啦」。

2022智慧城市論壇暨展覽（SCSE）台北場於3月22日至25日在南港展覽館2館舉辦，據了解，有與會外賓透過外交泡泡入境後，未在機邊採檢，便於21日入住台北市某知名酒店，經過聯合醫院帶隊採檢後發現1人確診。對此，台北市副市長黃珊珊證實此事，認為外賓確診本來就在可能範圍內，目前仍按照原定計畫進行。

據了解，整場智慧城市論壇皆有邀請外國賓客，並透過外交泡泡入台，但有多名要參加該活動的外賓未在機邊採檢，隨即入住台北市某知名酒店，而聯合醫院則派人前往採檢，結果發現1名貝里斯外賓確診，Ct值35，北市隨即匡列6名外賓、2名秘書居家隔離，同班機還有1名美國籍外賓，將再確認機艙位置，今8名外賓不參加開幕式，已匡列居家隔離。

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陳時中下午在記者會被問及貝里斯個案時表示，貝里斯外賓並非透過外交泡泡或旅遊泡泡入境，而是一個「專案泡泡」，篩檢方式以外賓方便為主，可能是在機場透過口水或PCR篩檢，也可以帶到旅館再篩檢，不強迫擊邊採檢。他另提到，此次城市展有許多國家參與，對台灣能見度與未來經濟都有幫助，目前也沒有外賓或旅客拒採，大家都很配合。