台電興達電廠3員工交保　303全台大停電原因曝光

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄興達電廠3月3日發生開關場人為疏失，造成全台549萬戶大停電，橋頭地檢署檢察官21日傳訊興達電廠3名員工後，依公共危險罪嫌將3人各以15萬元交保。檢方查出，3月3日當天是員工測試隔離開關時，未確實檢查斷路器內的絕緣氣體充填狀況，就開啟測試，導致隔離開關發生爆炸毀損，進而引發這起全國大停電的重大事故。

▲興達發電廠。（圖／記者陳宏瑞攝）

興達電廠在3月3日上午疑似因不明原因事故，導致全台大停電，橋檢派出民生專組主任檢察官顏郁山，啟動民生平台機制，並與高雄市調查處成立專案小組，在不影響復電工作下，儘速了解事故發生之可能原因及停電狀況，釐清是否涉有刑責。

專案小組21日上午搜索興達電廠簡姓、田姓、李姓員工住處及辦公處所，並通知3人到案說明。

專案小組調查發現，簡、田2人是興達電廠電氣組變電一課員工，李則是當天開關場控制室的值班主任。3月3日上午8時50分許，簡、田欲測試隔離開關（DS3541）時，疑似未確實檢查相連接斷路器（GCB3540）內絕緣氣體（SF6）充填狀況，而在斷路器內無充填絕緣氣體的狀況下，要求李開啟測試，導致隔離開關發生爆炸，造成設備毀損，進而引發停電事故。

檢察官在漏夜偵訊後，認為簡、田、李等3名員工涉犯刑法妨害公用事業公共危險等罪嫌重大，但無羈押之必要，分別諭知以15萬元交保。