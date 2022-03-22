南投新街國小歡慶創校百年　縣政府送上「行動學習教室」大禮

▲新街國小歡慶創校百週年，「行動學習教室」同日揭牌啟用（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣名間鄉新街國小今年逢創校百週年，19日上午盛大舉行慶祝百年校慶活動，南投縣長林明溱出席致賀，也主持「行動學習教室」揭牌儀式，開啟該校學習新里程，社區及歷屆校友也都扶老攜幼歡喜參與，場面熱鬧溫馨。

新街國小百年校情活動由校長陳景元主持，縣府教育處長陸正威陪同林明溱出席，與師生、校友一起切蛋糕同樂，立委許淑華、縣議員史雪燕、陳翰立、賴燕雪、名間鄉長陳文德、縣長特助林儒彬都到場致意；欣美創意園區董事長蔡啟程、傑出校友廖大墝因捐贈平板電腦及調整式課桌椅等多項行動學習設備，與三代同堂以上校友家族同獲表揚和感謝狀。

陳景元表示，新街國小走過百年、培育出7699位校友，此次以「新街百年風采‧育才7699」為主題規劃系列活動，除安排歷屆校友自全國各地「回娘家」，也讓他們看看現下的教育成果、揚名全國的少棒隊體育班和嶄新科技化的行動學習（英語視聽）教室，加深對母校的認同感，並攜手陪伴學弟妹們邁向科技化的未來。

林明溱說，在歷任校長的用心經營下，不少校友是社會棟樑之材，相當不容易；縣府也大力補助改善老舊圍牆、操場排水設施及停車場，並爭取國有地撥用、完善棒球訓練場地，成為南投少棒搖籃之一，在競賽中屢創佳績。