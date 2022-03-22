10種人別掃墓！當心卡到陰跟回家　愛穿這顏色衣服注意

記者陳俊宏／綜合報導

4/5是清明節，許多人都會在當天或是提前掃墓祭祖。對此，清水孟國際塔羅小孟老師提醒10種人不宜掃墓，當心卡到陰，包愛罵髒話者、愛噴香水者、喜歡穿紅衣的人等。

1、準備結婚或剛結完婚的人

有喜氣的人不宜掃墓，因為喜氣屬於陽，掃墓為陰，容易沖煞對情感有傷害。

2、懷孕中的人

容易招惹不乾淨的氣場，影響到胎兒。在科學上來說，也擔心孕婦受到風寒。若上山掃墓時不慎跌倒，對孕婦就不好了。

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▼清明要掃墓祭祖。（圖／記者周宸亘攝）



3、喜歡穿紅衣的人

掃墓不宜穿著太艷麗，若穿著太紅，讓祖靈看起來較刺眼，恐怕無法得到祖靈加持。

4、0-3歲小孩

氣場比較不足，容易引來周遭好兄弟的干擾，回家容易感冒、生病。

5、感冒中的人或正在抗癌者

身體較為虛弱，容易吸收到不好的氣場。

6、面臨家產紛爭的人

以免觸怒祖先，因為祖先會覺得很生氣，為什麼你們要吵這個。當心中有怨氣時，容易吸引到更負面磁場而憂鬱。

▼小孟老師提醒10種人不宜掃墓。（圖／記者林振民攝）

7、超過80歲長者

磁場比較弱，容易染上風寒，或引起身體不適。

8、愛噴香水的人

習俗上認為，好兄弟與山靈喜好香氣，帶著滿身香氣、香氛掃墓，容易受到眾多磁場干擾，更容易把不乾淨的磁場帶回家。

9、早上喜歡誦經的人

當你誦完經後會有佛的磁場，這時前往墓地，反而容易吸引到負面磁場靠近。

10、愛罵髒話的人

掃墓不宜罵髒話，因口出惡言，容易惹怒周圍好兄弟。