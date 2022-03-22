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正妹婚後4年胖35公斤　跳舞風格大變！老公：日子比以前有趣多了

▲▼正妹婚後4年胖35公斤，跳舞風格驟變。（圖／翻攝微博「星視頻」）

▲丁男比較老婆婚後4年來差異。（圖／翻攝微博「星視頻」）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

老婆結婚4年變化很大，遼寧瀋陽一名丁姓男子日前在社群軟體分享妻子跳舞風格變化的影片，表示妻子婚前身材非常不錯，但因為屬於易胖體質，婚後放飛自我，4年胖了70多斤（台灣35公斤）。不過丁男並非貶意，他開心表示，「覺得現在的日子比以前有趣多了」。

綜合陸媒報導，丁男在網路上分享妻子跳舞風格變化的影片，前一秒是火辣可愛女子跳著韓風舞蹈，下一秒切換成現在，妻子穿著龍貓保暖上衣，跳舞具有「王者風範」。

▼丁男表示日子比以前有趣，妻子則說丁男始終陪著她哈哈大笑，她「最最最愛他」。（圖／翻攝微博「星視頻」）

▲▼正妹婚後4年胖35公斤，跳舞風格驟變。（圖／翻攝微博「星視頻」）

▲▼正妹婚後4年胖35公斤，跳舞風格驟變。（圖／翻攝微博「星視頻」）

▲▼正妹婚後4年胖35公斤，跳舞風格驟變。（圖／翻攝微博「星視頻」）

丁男不斷在影片中做婚姻4年來的前後對比，表示婚前「多才多藝、苗條美麗」，婚後「衣服穿不進去、首飾戴不進去」。他說妻子在婚後前2年基本上沒有太多體重變化，是在後2年長胖將近35公斤，搭配影片裡兩夫妻的有趣互動，「我覺得現在日子有趣多了」，不過他也表示，為了妻子的身體健康著想，他正開始帶著妻子慢慢減肥。

網友紛紛留言，「我也希望我媳婦（老婆）胖一點」、「幸福肥」、「胖後自帶喜感」、「兩個人也太開心了吧」、「挺好，說明男的心疼老婆，寵妻狂魔。」

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