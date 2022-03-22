22歲妻搭死亡航班！夫悲「剛結婚5個月」　失聯空姐最後通話曝光

▲乘客家屬在機場等待消息，當場失聲痛哭。（圖／翻攝自微博，下同）



圖文／CTWANT

中國東方航空一架搭載132人的波音737客機，21日從昆明飛往廣州，隨後在廣西梧州藤縣墜毀，具體傷亡人數仍待釐清。據悉，目前機場已設立專門的家屬接待工作組，並開通專屬接待區，安撫家屬情緒。一名親屬表示，妻子才22歲，2人剛結婚5個月，對方21日準備搭機回廣州工作，不料竟坐上死亡航班。

據了解，中國東方航空編號MU5735的班機，21日下午1點15分從昆明起飛，預計下午2時54分抵達廣州白雲機場，起飛後約在8869米高度進行巡航；下午2時19分，飛機突然從巡航高度下降，速度也從每小時845公里驟降，並於2分鐘後丟失ADS-B雷達信號，稍早證實在廣西梧州藤縣墜毀，傷亡人數不明。

針對墜毀的MU5735航班，部分乘客親友已被安置在廣州白雲機場T1航站樓27／28號門區域，他們本應在21日下午3時左右接到親人，孰料竟發生墜機意外，大家都十分錯愕，當場失聲痛哭。根據現場畫面，數十名機場工作人員組成的接待工作組，正拿著乘客名單在安置區向親友核對，同時安撫對方情緒。

▲乘客親友已被安置在廣州白雲機場T1航站樓27／28號門區域。



在廣州工作的文先生（化名）悲痛表示，自己和妻子都是雲南文山人，2人剛結婚5個月，還沒有小孩，年僅22歲的老婆乘坐MU5735航班，準備從雲南老家回廣州，未料竟發生意外；雲南的藺先生則稱，36歲的姐姐和未婚夫在廣州打工，正準備要結婚，如今卻搭上死亡航班，現在聯繫不到人，讓家人十分心急。

另外，一名榮姓人夫透露，妻子是東方航空的空服員，執飛已經10年，每一次都平安落地，21日她在MU5735航班的頭等艙執勤，上飛機前最後一次聯繫是在上午9時許，對方要自己回電話，「我回了，她告訴我，她要飛了」，結果才過了數小時，就收到飛機墜毀消息，急得他趕緊到航空公司等待，希望妻子平安。

針對這起事故，東方航空稍早發布聲明，本次飛機失事原因還在調查中，公司將積極配合調查，對此次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛哀悼。另一方面，中國民航局、應急管理部等有關部門，已派出工作組赴現場指導處置，並調派廣西、廣東兩地救援力量趕赴現場，目前現場救援、善後處置及事故原因調查等工作正在進行中。

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