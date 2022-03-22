快訊／國台辦：東航失事客機沒有台灣民眾

▲大陸東航客機21日下午在廣西梧州發生「筆直」墜機意外。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／北京-廣西報導

大陸今（21日）發生重大墜機事件！東航一架波音737客機在執行昆明——廣州航班任務，於梧州上空突然失聯。目前，大陸官方確認該飛機墜毀，機上人員共132人生死未卜。相隔一天，大陸國台辦今（22日）稍早發布最新消息指出，「經有關部門初步核查，東航失事客機上沒有台灣乘客。」



這架失事航班昨從昆明飛往廣州，由於這兩座省會城市台商人數較多，大陸國台辦第一時間也緊急了解情況。大陸官媒《央視》昨晚八點多率先釋出訊息，失事名單初步排除有外籍乘客，並未說明是否包含港澳台旅客。

相隔一夜後，國台辦剛剛發出最新消息指出，東航失事客機沒有台灣民眾。目前確認該飛機墜毀，機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。民航局已啓動應急機制，派出工作組趕赴現場。

陸委會昨第一時間發布消息，針對大陸東方航空公司航班在廣西墜毀的重大不幸事件及罹難受災民眾，表達哀悼與誠摯慰問。如有需要，我方也願提供必要協助。

隨後，總統府發言人張惇涵也轉達總統蔡英文關懷及慰問，除向不幸罹難之旅客及家屬表達哀悼之意，也期盼搜救工作能夠順利進行；行政院長蘇貞昌今在立院總質詢時也表示，這是非常大的悲劇跟憾事，「中國如果有需要我們任何協力，我們都願意盡力」，並對受難者及家屬致哀。

▼ 東航墜機殘骸。（圖／翻攝 微博）