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社會 社會焦點 保障人權

誤認前女友追債報復超噁「泥漿倒頭」 辣妹遇襲警急逮變態男

記者張君豪／台北報導

台北市安和路1段19日凌晨1時許發生歹徒隨機攻擊夜歸女子，嫌犯用培養土潑灑2名夜歸女子的手段相當惡劣且具羞辱性，案發後逃之夭夭，現場僅留下裝成濕土的水桶。事後遭潑土的吳姓女子（29歲）邱女（25歲）到轄區敦化南路派出所報案求助，警方調查，發現被害人遭到李姓犯嫌 （32歲、妨害自由、傷害前科）尾隨，警方在20日晚間23時逮捕李姓到案。

▲案發後警方火速逮捕倒辣妹泥漿的李姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲案發後警方火速逮捕倒辣妹泥漿的李姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲案發後警方火速逮捕倒辣妹泥漿的李姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲案發後警方火速逮捕倒辣妹泥漿的李姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

案發後，被害女子先進行簡單梳洗後向警方報案。警方調閱監視器發現，犯嫌早已在現場守候，待吳姓被害人及友人欲搭乘計程車之際，犯嫌手提桶裝培養土朝吳女頭部潑灑後逃逸，大安分局獲報後即成立專案小組，積極調閱監視器，發現李姓犯嫌涉嫌重大，立即向台北院檢聲請拘票搜索票展開追捕行動。

▲案發後警方火速逮捕倒辣妹泥漿的李姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，李嫌犯案後躲到高雄藏匿，規避警方查緝，專案小組在20日23時許到李嫌住處將他拘提到案。李嫌辯稱，他誤認吳女是其前女友，且他和前女友間有60萬元債務糾紛，但由於專程攜盆栽專用的培養土，又大費周章尾隨女子潑灑「太費工」，警方對他說法存疑，將循線深入調查真正作案原因，目前詢後依刑法妨礙名譽罪移請台北地檢署偵辦。

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