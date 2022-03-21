東港農漁鄉親大爆滿　周春米建設東港、發展東港

▲立法委員周春米到東港區漁會舉辦初選說明會。

生活中心／綜合報導

立法委員周春米到東港區漁會舉辦初選說明會，超過500位會員代表、鄉親前來聆聽，參與人數超乎預期，周春米在東港的魅力勢不可擋。縣議員林蔡鳳梅、東港鎮長徐志雄、東港區漁會總幹事鄭鈺宸、東港農會理事長蘇進福，以及多位里長、代表皆到場助講，唯一支持周春米參選屏東縣長。

周春米表示，東港漁港是漁業署直轄的一級漁港，每年的漁獲量超過三萬公噸，尤其是春天開始的黑鮪魚季，加上港口邊遠近馳名的華僑市場，年總產值超過百億元，因此周春米也多次赴東港會勘港區的清淤工程、鹽埔漁港改建工程、爭取經費打造鹽埔漁港客貨運專區以及HACCP櫻花蝦拍賣場設施；在政策上，更是協助漁民和漁業署反應，彈性調整漁船申請境外雇用外籍船員的程序，以因應疫情期間黑鮪魚捕撈缺工之問題。

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▲縣議員林蔡鳳梅到場助講。

林蔡鳳梅議員說，感謝周春米委員協助爭取建設及計畫的經費；鄭鈺晨總幹事說，在周春米委員的支持下，東港漁會會員的權益以及東港漁港的建設，才能繼續進步；蘇進福理事長說，周春米立委一直以來都關心東港農民的種植狀態，對於會勘、農產品推銷都非常幫忙。林漢丑前總幹事說，由於周春米委員的努力爭取，讓屏東可以擁有第一座位於室內、可吹著冷氣的拍賣場，吃人一口還人一斗，要全力支持周春米參選屏東縣長。

▲現場爆滿的東港鄉親的鼓勵和喊聲。

周春米強調，農漁民面對的問題，她都會盡全力協助，尤其是漁民面對的政策及國際法規變動，農漁產品面對的極端氣候影響，她會繼續解決，和農漁民一起面對困境，解決問題，她特別感謝今日出席的農漁會總幹事理事長，還有多位民意代表對她的肯定和背書，最後現場爆滿的東港鄉親的鼓勵和喊聲，讓她信心滿滿，會更努力衝刺，發展東港，帶領屏東繼續向前。

周春米補充，稍晚她也會到新埤鄉分別至客庄三山國王廟、閩村北善宮舉辦說明會，歡迎鄉親共襄盛舉。