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見證南韓權力頂峰70年！青瓦台將「走入歷史」　曾遭北韓部隊入侵

▲▼南韓最高權力的象徵，青瓦台。（圖／CFP）

▲南韓最高權力的象徵，青瓦台。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統當選人尹錫悅今（20）日上午召開記者會，敲定推動將總統辦公室從青瓦台遷移至國防部新大樓的計畫，同時既有的青瓦台本館、迎賓館、常春齋等空間將做為公園，全面向民眾開放。做為南韓最高權力的象徵，青瓦台70年以來見證權力更迭、北韓（朝鮮）暗殺部隊入侵，如今將走入歷史，令人不勝唏噓。

根據《韓聯社》，目前青瓦台（青瓦臺，청와대）的所在地為首爾市鐘路區世宗路1番地，朝鮮王朝太祖4年（西元1395年）建立景福宮以後，青瓦台為景福宮的後院；到了日據時期，朝鮮總督府在該處蓋起新建築，作為總督官舍使用。

▲▼青瓦台。（圖／CFP）

▲▼青瓦台。（圖／CFP）

至1948年大韓民國政府正式成立，前南韓總統李承晚將該處命名為「景武臺」（경무대），將該處建築作為總統官邸、總統辦公室使用，成為青瓦台作為南韓最高權力象徵的開端；到了第4屆總統尹潽善，為了洗刷四一九運動時景武臺所帶有的負面形象，將景武臺改名為青瓦臺，名稱來源自「青色屋瓦房」。

此後，青瓦台見證了前總統朴正熙、崔圭夏、全斗煥、盧泰愚、金泳三、金大中、盧武鉉、李明博、朴槿惠、現任總統文在寅的政權更迭，青瓦台成為南韓權力核心的心臟地帶，是南韓最高權力的象徵。

1968年1月12日，北韓暗殺武裝隊員沿著北漢山往青瓦台方向移動，試圖暗殺當時的總統朴正熙，幸好在距離青瓦台500公尺處的哨站被發現，儘管武裝部隊投擲手榴彈全面抵抗，最後隊員金新朝（김신조）被俘虜、28名隊員慘遭南韓射殺、2名隊員成功逃走。

1979年10月26日，朴正熙在青瓦台腹地內的宮井洞慘遭時任中央情報部長金載圭持槍暗殺身亡。

▲▼尹錫悅認為，作為總統府與總統官邸的青瓦台，宛如過去王朝時代宮廷的縮影。（圖／達志影像）

▲尹錫悅認為，作為總統府與總統官邸的青瓦台，宛如過去王朝時代宮廷的縮影。（圖／達志影像）

2008年，大批南韓民眾致光化門廣場舉起蠟燭，反對政府進口美國所產的狂牛病牛肉，時任總統李明博曾經對此表示，「光化們一帶被燭光點亮的那晚，我爬上青瓦台的後山，親眼見到綿延無盡的燭火。」

南韓總統多面臨慘澹的未來，下台前後不是遭判刑入獄、甚至是遭到暗殺，朴正熙遭暗殺、全斗煥與盧泰愚遭判刑入獄、盧武鉉卸任後輕生、李明博與朴槿惠因收賄入獄，令外界質疑恐怕與青瓦台「風水不好」有關。

如今，尹錫悅決定將總統辦公室遷出青瓦台，便遭共同民主黨人士質疑，恐怕是因為風水問題，在收到巫俗法師建議後才做出的決定；對此，尹錫悅在20日的記者會上澄清並非如此。

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