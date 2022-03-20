名嘴被開單遭問「上次前科哪時候」　他氣炸：我看起來像黑道？

▲名嘴羅友志發文表示自己因違規而遭到員警開單，卻被員警以輕蔑口氣詢問「上次前科是什麼時候」。（圖／翻攝自臉書）



記者林冠吟／綜合報導

名嘴羅友志19日才剛發文質疑區段測速，結果20日就發文表示自己違規慘被開罰單，加上因為趕通告，他對員警表示「快點就好」，未料員警卻語帶輕蔑的問他，「上次前科什麼時候？」讓他相當不滿，自嘲「我不做大哥好多年」，並附上一張自己頭戴棒球帽與墨鏡的照片表示，「我像黑道嗎？」

羅友志才剛在臉書上發文質疑區段測速的功用，誰知20日就因違規而被警察當場攔下，依法開出罰單。羅友志貼文指出，當時他帶著鴨舌帽和墨鏡，因趕通告就對開單員警表示，「快點就好」，但員警竟然語帶輕蔑的問他，「上次前科什麼時候？」，讓他當場傻眼。

羅友志指出，面對員警的提問他一頭霧水，因此決定忽略員警的提問，不料員警竟還持續追問，「你上次前科是因為什麼事？」直到他看到員警拿著他的身分證，不斷按著小電腦搜尋才恍然大悟，瞬間明白員警應誤以為他是「幫派份子」。

羅友志還原過程透露，他認為員警是看到他的「黑頭車」和「壞人臉」，就懷疑他是幫派份子，不過有時候直覺確實可以辦案成功，但讓他不滿的是「問話態度」，怒批「哪個學長教你，可以用語氣入人於罪？」

他直指新警察動不動就投訴舊警察制度，無非就是希望可以建立一個平衡正義的環境，但卻用接近違法的方式取供，批評新警察的「新正義」只是造成「新爭議」，最後也附上戴墨鏡照片自嘲，「我不做大哥好多年」、「我像黑道嗎？」