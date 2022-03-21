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好市多麵包「餡藏螺絲」！他怒求償百萬挨轟　業者回應了

記者蕭筠／台北報導

一名網友於網上PO文指出，近日在好市多中壢店購買「葡萄乾布里歐麵包」卻發現裡面竟藏螺絲釘，讓他氣得回賣場退貨，賣場提出補償方案但不被接受，該網友更是怒求償百萬，引發超高討論。對此，業者也證實收到退回的麵包裡頭確實有發現2顆螺絲異物，並在第一時間檢視作業場所、原物料等，但因商品已開封食用，「我們實在無法判斷異物落入的實際原因。」而截至目前為止未收到同批號商品有類似客訴。

▲▼內湖好市多接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續停業進行消毒,COSTCO,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購,美式賣場好市多內湖店。（圖／記者李毓康攝）

▲好市多回應麵包藏螺絲事件。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼麵包吃到螺絲釘。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲一名網友買好市多麵包驚見裡面藏螺絲釘。（圖／翻攝《爆料公社》）

這位網友在臉書社團《爆料公社》發文，透露日前到好市多中壢店買了麵包，沒想到發現麵包裡竟混進了螺絲釘，且不只1顆，讓他十分生氣到賣場進行退貨，並找到值班經理詢問相關事件，豈料對方第一時間沒有關心顧客身體狀況，還只想用1500元的購物金、禮盒解決問題，讓他感到十分差勁，後續也有2位值班經理致電，但賠償、態度皆不被接受，網友更是氣得要求「懲罰性賠償」100萬元。

該網友認為，此次螺絲釘混雜在麵包裡，可能不只是食安問題，工安應該也出了狀況，賣場無法立即處理就算了，還用拖字訣不斷搪塞，這段期間商品照常販售，讓他十分無奈，「不管要給我多少精神的賠償都無所謂，我很怕會有下一個受害的會員出現。」不過該貼文卻遭網友一面砲轟，「太貪心了吧！吃相難看」、「所以到底要好市多賠你什麼？整家店送你嗎」、「隨便插個螺絲就要100萬，想錢想瘋了，擺明就是獅子大開口！」

對此，好市多稍早作出最新回應表示，「會員反應於食用本商品吃到螺絲異物的問題，針對本客訴對會員造成的不愉快經驗，我們深感遺憾。」業者指出收到的退貨商品盒中共有2條完整麵包，其中1條已食用剩下2分之1，而在裡頭確實有發現2顆螺絲異物，「因本商品為好市多自製的商品，賣場於收到此客訴的第一時間及檢視了作業場所，比對了現場所有的使用設備，皆未發現與客訴相似的螺絲。」

同步也檢視使用原物料，包括麵粉、乾酵母、砂糖、鹽等，業者說明「原料於出廠前皆會經過過篩及／或金檢的異物剔除過程。故將異物照片提供給較可能的供應商進行調查，且本商品自投料生產、整型、烘烤、包裝皆由賣場人員手工進行，也會再次進行目視檢查。」而由於該麵包已開封食用，「我們實在無法判斷異物落入的實際原因。」但截至目前為止，同批號商品未接獲類似客訴，認定此次事件為單一事件。」至於求償部分目前持續溝通當中

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