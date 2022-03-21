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微雷／律師看三季《華燈》！揭蘿絲媽媽「最錯的一件事」

▲《華燈初上》兇手。（圖／翻攝自Netflix）

▲律師幽默地說，蘿絲媽媽很需要問專業律師。（圖／翻攝自Netflix）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著《華燈初上》第三季上線，命案的全貌水落石出，兇手、犯罪者們陸續收到法律制裁。對於「蘿絲媽媽」羅雨儂（林心如 飾）接連遭逢的慘劇，巴毛律師直言，她做錯了一件事，也忍不住心疼「人財兩失好可憐！」

巴毛律師在臉書提到，「蘿絲媽媽第二季沒有問律師，結果股份白白被其他小姐拿走；第三季沒有問律師，養了14年的小孩莫名其妙被帶走，還在沒搜索票的狀況下，讓人家到她家亂摸一通。如果有第四季，希望編劇配給她一個律師，不然我真的不忍看。」

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她也藉機勸世，「你各位啊，你說法律是不是真的很重要啊？以後遇到法律問題，不要憑直覺、聽肉腿或鬼父之流的塞郎，記得要問專業律師啊！不然就會像蘿絲媽媽那樣，人財兩失好可憐！」

▲劉敬飾演林心如兒子。（圖／翻攝華燈初上臉書）

▲羅雨儂和吳子維母子情深。（圖／翻攝自臉書／華燈初上）

而網友們也深有所感，「棒！看劇學法律」、「葛檢想定罪肉絲，在偵訊時的推理，有夠兒戲跟小學生一樣，看得差點笑了」、「律師你讓我心情好很多」、「真的，看這段的時候就想，有沒有律師可以幫一下蘿絲媽媽...謝謝解惑」、「我一直在想，這樣他（鬼父）不會被抓嗎？當時蘇成年了嗎」。

另外，還有人直言，「這部戲的編劇看得出來沒有做相關法律知識功課，之前有些地方也讓人不斷出戲」、「葛檢進去肉絲家的時候，我也大喊...他沒有搜索票」、「鄭元暢用不正當方式取得子維血液驗DNA ，這樣沒有違法嗎？ 那時候沒有個資法，但總有醫療法吧」。

有趣的是，還有劇迷腦洞大開，笑回「子維不是傻子喔，他是跟Rose講好，故意要回歸他建商爸爸家的，因為他知道文雄明顯快要老死了，等繼承全部家產之後，就可以回家好好孝順Rose，所以他才說出了20歲之約。當然這中間跟Rose互通有無，能先拿走多少是多少了，當你老爸有錢的時候，可以玩可以設的局是有很多變化的。」

►本文由「巴毛律師混酥團」授權引用。

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