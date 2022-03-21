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2022桃園新住民野餐園遊園好熱鬧　展現新住民新力量！

▲2022桃園新住民野餐園遊園好熱鬧。（圖／楊慧青提供）

▲市長鄭文燦和新住民朋友一起草地野餐。（圖／楊慧青提供）

記者楊淑媛／桃園報導

風和日麗野餐趣！「2022桃園新住民新春新市集暨野餐園遊會」、20日於桃園區陽明公園登場，吸引許多民眾參加；隨著新住民人口增加以及新二代日漸成長茁壯，向來重視並落實新住民權益的市長鄭文燦，以及擬參選年底市長、市議員選舉的各政黨參選人，陸續前往園遊會場和新住民姐妹互動，氣氛熱絡。▲2022桃園新住民野餐園遊園好熱鬧。（圖／楊慧青提供）

▲立委湯蕙禎和陸籍新住民陳良盛辦桌菜端上草地野餐。▼市議員林政賢和日籍新住民衫本織繪的壽司、手工餅乾攤。（圖／楊慧青提供）▲2022桃園新住民野餐園遊園好熱鬧。（圖／楊慧青提供）

活動主辦單位桃園市新移民女性關懷協會理事長楊慧青表示，今日的新住民新市集有來自大陸、越南、泰國、印尼、柬甫寨以及日本等各國新住民朋友設攤，陸配姐妹蘭茜的榮榮滷味，早已做出品牌；印尼姐妹柳佳文的蠟染服飾；日本姐妹衫本織繪的壽司、手工餅乾；越南姐妹武氏紅仙、阮清華的炸春捲等各異國美食攤位。▲2022桃園新住民野餐園遊園好熱鬧。（圖／楊慧青提供）

▲市府社會局新住民事務科於會場宣導新住民權益。▼開南大學校長林玥秀(右四)鼓勵新住民朋友終身學習。（圖／楊慧青提供）

▲2022桃園新住民野餐園遊園好熱鬧。（圖／楊慧青提供）

由於，本次活動新住民市集依勞動部 振興獎勵計畫，以振興卷面額加碼50%優惠給消費者，吸引許多民眾持五倍券選購園遊會商品，買氣熱絡。 野餐擺飾PK比賽項目中，越南、泰國和印尼、日本姐妹，穿上國服、拿出自己國家特色餐桌飾品和食物，於戶外野餐；另外，從事餐飲18年的陸籍老闆陳良盛，更是豪氣，將料理好的辦桌菜肴，直接端到草地上，和好友分享，期於野餐擺飾PK賽中獲得佳績。▲2022桃園新住民野餐園遊園好熱鬧。（圖／楊慧青提供）

市府社會局新住民事務科專員黃士峰亦於會場宣導新住民權益，強調市長鄭文燦上任以來，陸續成立新住民委員會、新住民聯合服務中心、新住民事務科、新住民培力中心，展現對新住民朋友的友善和關懷，落實照顧桃園近7萬人口的新住民及新二代，為各界有目共睹。

▲2022桃園新住民野餐園遊園好熱鬧。（圖／楊慧青提供）

包括：市長鄭文燦；立委萬美玲、呂玉玲、湯蕙禎、黃世杰、魯明哲、鄭運鵬；前立委楊麗環；市長參選人鄭寶清、黃適卓；市議員林政賢、陳美梅、黃家齊、簡智翔；市議員參選人 朱智菁、張碩芳、藍士博、陳品杰、黃成峻、徐慈檉、林昭印、林秋霖以及民眾黨秘書長謝立功；開南大學校長林玥秀、副教授孫國勛、國際獅子會300G2區創區總監黃簡美桂、桃園市新住民協會理事長林桂金、新住民聯合服務中心副執行長張瑜庭、台灣柬埔寨新住民同鄉會理事長述順婗、桃園市工商婦女協會理事長 吳珠玫、桃園市鳳凰獅子會會長謝美月、大樹林天后宮副董事長曾玉壽、豐林里簡士強里長、桃園市小農手匠發展協會理事長余孟芬等人士均出席活動。

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