鋒面明起接近！2波全台大雨報到時間曝　1圖秒懂一週暴跌9度

▲氣象局提醒，接下來一週有2波鋒面，天氣型態容易下雨。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

今（20日）是春分，明天開始，白天將逐漸比黑夜長，那冬天的衣服可以收了？氣象局根據過去資料表示，3、4月偶爾還是有「比較涼」的空氣影響，因此冬衣別全收，且接下來一週有2波鋒面，天氣「容易下雨」，中部以北要注意局部較大雨勢，北台灣降溫最多約7~9度。

氣象局指出，這週比較容易下雨，週二及下週日鋒面影響，週三、四東北季風及華南雲雨區影響，鋒面接近的時候天氣可能也不太穩定，建議大家外出攜帶雨具備用外，建議冬衣可以收一些，保留3~5成在衣櫃，輕薄的上衣、外套可以拿出來早晚搭著，以應付這一週溫度變化快速的天氣型態。

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氣象局說明，明天鋒面就接近了，天氣稍不穩定，宜花東局部陣雨，中部以北零星陣雨、南部山區午後零星陣雨，各地大多仍偏暖。22日週二鋒面通過、雨多，東北季風增強、溫降，中部以北及東半部地區局部陣雨或雷雨，中部以北有局部較大雨勢，南部山區有零星陣雨或雷雨，北台灣降溫幅度約7-9度、中台灣降溫幅度約5-6度、南台灣降溫幅度約1-2度。

▲氣象局指出，接下來一週的天氣善變，一天中的溫差變化很大。（圖／氣象局提供）



氣象局表示，23日~24日東北季風及華南雲雨區影響，天氣型態「涼、多雨」，中部以北及東半部地區局部雨，尤其23日中部以北有局部較大雨勢，感受仍涼。25日東北季風減弱，才會回暖，但要留意回暖後，霧在西半部或金馬地區造成的影響。

氣象局提到，週六日26日~27日第2波鋒面接近，天氣轉趨不穩定，降雨範圍再增，27日鋒面通過、雨多，東北季風增強、溫降。

氣象達人彭啟明也在臉書提醒，目前看起來，在週二變天後，要直到週五才會回溫雨停，但之後又再有鋒面通過，天氣再轉差。整體來說3月下旬，持續一陣子的穩定天氣結束，台灣天氣變動度較大，時雨時晴，氣溫也高高低低，若有任何行程規劃，是相當需要注意天氣預報的季節。