敘利亞民兵「準備好援俄」就等普丁點頭　指揮官：加入正義之戰

▲敘利亞政府「人民抵抗旅」在伊德利卜市（Idlib）舉行結訓閱兵式。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

敘利亞親政府民兵「國民防衛軍」（NDF）指揮官阿卜杜拉（Nabil Abdallah）表示，他們已經準備好，發揮內戰期間習得的城市巷戰專業，協助俄羅斯盟友，「一旦我們獲得敘利亞及俄羅斯領導階層的指示，就會加入這場正義的戰爭。」

阿卜杜拉14日在敘利亞城市Suqaylabiyah接受《路透社》電訪時說，「我們不害怕這場戰爭，一旦接到參戰指令，就會做好準備。我們將向他們展示他們從未見過的東西。」

《路透社》分別詢問俄羅斯及敘利亞政府，迄今是否招募任何敘利亞「國民防衛軍」成員，或者發出部署烏克蘭的指令。但是，克里姆林宮轉而請求國防部回應，後者目前尚未評論；敘利亞資訊部協助將問題轉達給軍方，目前也尚無回音。

敘利亞是俄國最親密的中東盟友，而莫斯科介入敘利亞內戰，也讓敘國總統阿薩德（Bashar al-Assad）成功在多地擊退反抗軍隊。《衛報》報導，一名敘利亞專家表示，敘利亞「國民防衛軍」達到上萬人，儘管大部分已被解散，但若烏克蘭戰爭持續下去，仍可能替俄羅斯招募大批新兵。

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