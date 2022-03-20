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女警好神！失智重聽阿嬤迷路又不識字　「極簡畫風」秒懂

▲▼台中市女警獲報一名失智且重聽阿嬤迷路，女警畫張圖讓阿嬤同意跟著走回家。（圖／警方提供）

▲台中市女警獲報一名失智且重聽阿嬤迷路，女警畫張圖讓阿嬤同意跟著走回家。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市85歲失智的楊姓阿嬤日前下午4點多肚子餓走出門覓食，但店家尚未營業，阿嬤又因重聽難以溝通，店員只好請來警方協助，2名女警大聲嘶吼，阿嬤聽不懂且顯得相當害怕，女警寫了「回家」兩字，阿嬤說「哇謀讀冊！」後來改以極簡畫風，畫了一個人，一間房子，阿嬤果然懂了，這才放心的起身跟著女警走回家。

▲▼台中市女警獲報一名失智且重聽阿嬤迷路，女警畫張圖讓阿嬤同意跟著走回家。（圖／警方提供）

台中市警察局第三分局東區分駐所警員蔡孟涵、洪芝茜，獲報東區旱溪西路有名老阿嬤需要協助，女警到場後，扯開喉嚨詢問，但阿嬤有嚴重重聽，好不容易才聽懂女警問題，手指著外面說「隔壁」，女警想要帶她回家，阿嬤卻顯得有些害怕。

▲▼台中市女警獲報一名失智且重聽阿嬤迷路，女警畫張圖讓阿嬤同意跟著走回家。（圖／警方提供）

女警出示寫著「回家」兩字的字條，阿嬤一臉為難地說「哇謀讀冊！」後來女警靈機一動，透過充滿靈魂畫風的簡單線條，畫了一人，一間房子，傳達出「走路回家」的意思，總算讓阿嬤了解意思，此時店家老闆剛好走出屋外查看，一眼就認出老厝邊，指引阿嬤住處，這才讓女警得以順利帶回家。

阿嬤在女警攙扶下走到一半停下腳步，原來阿嬤肚子餓才會外出找吃的，但當時店家尚未營業，也不是阿嬤想吃的素食，女警便說服阿嬤陪著走回100公尺外的家。

阿嬤兒子聽到女警呼喚下樓查看，才知道媽媽竟然自己跑出門了，經了解，楊姓阿嬤有失智情形，平時都有人固定送餐，過去也沒有獨自跑出家門的紀錄，其子表示，經過這次事件會特別注意母親狀況，也感謝女警及店家的協助，帶母親平安返家。

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