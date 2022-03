歐洲最大煉鋼廠遭摧毀！女議員證實：遭到俄軍攻擊

▲俄羅斯軍隊對馬力波進行圍困,歐洲最大煉鋼廠遭到摧毀。(圖/路透)

記者柯振中/綜合報導

烏俄戰爭目前仍在繼續,有消息傳出,歐洲最大鋼鐵廠阿佐夫司塔爾(Azovstal)遭到摧毀,烏克蘭女議員瓦西連科(Lesia Vasylenko)也證實這項消息。

俄羅斯軍隊不斷對烏克蘭的港口城市馬力波(Mariupol)進行圍困,導致城市一片瘡痍,位在該市、全歐洲最大的煉鋼廠阿佐夫司塔爾(Azovstal)也遭到波及,被俄軍的攻擊摧毀。

議員瓦西連科(Lesia Vasylenko)在推特上張貼一段影片,證實這項消息,烏克蘭蒙受了巨大的經濟損失,環境也因此遭到破壞。

▼馬力波許多建設遭到俄軍摧毀,包含歐洲最大煉鋼廠。(圖/路透)

鋼鐵廠執行長史基提希維里(Enver Tskitishvili)則說,公司將回到這座城市,重建並重振企業,讓工廠以一貫的方式,替烏克蘭帶來榮耀。

史基提希維里表示,在俄軍入侵開始,工廠立刻進行應對措施,以降低萬一遭受攻擊時,對環境造成的損害,焦爐電池不會對附近居民造成生命損害,反應爐也已正確關閉。

#Mariupol #Azovstal One of the biggest metallurgic plants in #Europe destroyed. The economic losses for #Ukraine are huge. The environment is devastated #StopRussiaNOW pic.twitter.com/4GMbkYb0es