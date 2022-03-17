想吃星巴克點心！妹子「忽見驚喜折扣」一票人不知　店員：是真的

▲買星巴克小點心，晚上有驚喜折扣！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

避免食物浪費，小7或全家超商都有珍食的促銷活動，甚至App有地圖查詢功能，相當便民。無獨有偶，一名女網友分享，昨（16日）忽然想吃星巴克點心，結果發票有驚喜折扣，原來星巴克也跟進珍食打折，留言串中，釣出一名店員提醒，「要晚上7點過後，當天要報廢的糕點品項才有7折優惠呦！」

一名女網友在Dcard驚呼，昨日晚上飢腸轆轆，靈機一動想吃星巴克的小點心，向店員點完餐後，結帳卻發現變便宜了，好奇一查，「原來過了晚上7點之後也有珍食7折耶，好像是今年開始實施的。」

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原PO隨手貼出冷藏櫃照片，可見品項價目牌子的右上角，有標示「珍食7折」的小確幸，讓想省錢的小資族們，多了一個晚餐的選擇。

文章貼出後，不少網友直呼，「現在才知道欸」、「好讚！以後閒閒就去蹲一下好了」、「蠻合理的，都統一集團的」、「高鐵站的星巴克珍食七折的品項蠻多的，都買一杯咖啡坐到七點以後再點食物」、「買過打折的可麗露，開心」。

留言串也釣出員工分享，「早該開始了～以前在星巴克打工閉店都丟掉超多食物的」、「要晚上7點過後，當天要報廢的糕點品項才有7折優惠呦，夥伴路過」。

▼品項價牌有珍食標籤。（圖／翻攝Dcard）