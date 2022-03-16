729單星巴克都是假的　外送員全部「在家自己泡」賺18萬

▲外送員接729單星巴克咖啡，警方一查「全部是他自己沖泡的」。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸四川省日前發生一起離奇的詐騙事件，一名男子透過外送平台替客人代購星巴克咖啡，不料他送出的咖啡全部都是在家自己沖泡的假貨，事件曝光前他至少已接下729份訂單，獲利至少4萬人民幣（約新台幣18萬元）。

根據香港《星島日報》報導，四川綿陽市市場監管局收到民眾檢舉，指稱有一處民宅內有不肖業者在販賣假的星巴克咖啡。警方趕到時，剛好看見一名孔姓男子下樓準備送外送，經盤問後確定孔男就是該名不肖業者。

警方進入孔男的租屋處後，在屋內發現泡咖啡的生產工具與大量原料，加上孔男無法拿出食品經營許可證、營業執照等合法開店資料，因此將現場的工具與原料全數查扣帶回。

警方調查，孔男在外送平台上宣稱，可以幫忙代購星巴克咖啡，實際上卻是在租屋處自行沖泡，再配送給下單的客人，截至事件曝光為止，孔男已經接單729單，獲利至少4萬人民幣。

警方後續與外送平台連繫並通知星巴克。中國星巴克表示，針對不肖業者在販賣假咖啡事件，呼籲消費者應選擇官方門市或平台購買，若懷疑或發現有假冒情況，應儘快聯繫客服單位處理，共同捍衛合法權益。

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