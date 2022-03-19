媽遭天母飆仔撞亡！下肢粉碎　女兒「抱幼女往返醫院」沉痛發聲

記者林昱萱／台北報導

台北士林區一名男子18日晚間駕車於士東路狂飆，撞上兩名女高中生、一名婦人，害婦人傷重不治。對此，一名女網友也在臉書沉痛發聲，該名女網友表示，自己是往生者的女兒，當時自己抱著年僅一歲五個月的女兒在急診室、派出所往返，連醫生都說不能放過這種人等語。

▲北市士林區發嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝）

這起事件發生在18日晚間6時許，當時39歲的簡男駕車沿士東路方向狂飆，高速撞擊正在過馬路的66歲謝姓女子、17歲的吳姓、廖姓女高中生，而巨大的撞擊力道導致婦人當場無生命跡象，送醫搶救後宣告不治。

據悉，簡男就是最近常出現、讓住戶頭疼不已的「德東飆車王」，而警方對其進行酒測後發現，其酒測值為0，而他自己則供稱，是因為案發時身體不適，才會想要趕快回家休息，辯稱不知道自己當時車開多快。

▲死者女兒沉痛發聲。（圖／翻攝Gans of Tian Mu天母幫）

對此，一名女網友也於案發後沉痛在「Gans of Tian Mu天母幫」發文提到，「我母親就是士東路嚴重車禍的往生者,走在斑馬線回家的路上。我抱著一歲五個月大的女兒在急診室、派出所、家裡往返趕到醫院時，連急診室的醫生都說媽媽的傷勢好慘、X光不用照就知道下肢粉碎、不能放過這種人...等話。」

女網友表示，「我至今不敢看任何報導，也沒這時間，只希望天母幫的各位能幫幫我，讓正義可以落實，讓破碎的家與心靈得到一絲絲的慰藉。感謝急診室的醫生們與警察先生們。」