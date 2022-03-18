拜習視訊不到2H結束！　央視：中美元首又一次直接對話極不尋常

▲ 拜習視頻通話於今晚21時許開始，22時52分許通話結束。 （圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中美兩國元首自「烏俄衝突」爆發後，今晚（18日）九點多雙方正式視訊通話，大約不到兩小時，雙方稍早結束通話。大陸官媒《央視》報導稱「雙方商定不允許媒體進入。」目前大陸官媒只有北京人民大會堂外燈火通明的場外畫面，沒有流出任何內部視訊內容。央視全程以文字快訊方式公布習近平談話內容，並且派出資深主播康輝戶外直播連線強調「無論以何種方式，中美兩國元首的又一次直接對話是極不尋常。」

稍早，《央視》快訊指出，北京時間3月18日晚，國家主席習近平同美國總統拜登視頻通話，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。「視頻通話於21時許開始。22時52分許，習近平主席同美國總統拜登視頻通話結束。」

針對拜習會談內容，央視只公布文字訊息，主要內容稱習近平強調「國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。」

拜習第二次視訊會談，這次大陸官媒沒有釋出任何相關照片或影像，從頭到尾都是視訊會場人民大會堂外的畫面，以及央視資深主播康輝直播連線更新進度。

▲四個月前的拜習會雙方揮手致意，習近平說「見到老朋友很開心」。（圖／達志影像／美聯社）

但時間回到四個月前，中美兩國元首第一次視訊會晤選在北京時間早上八點多登場，《央視》一樣派出資深主播康輝在北京人民大會堂視訊現場搶先預告直播。

中美雙方一開始會晤氣氛融洽，拜習兩人互相揮手。習近平還說「見到老朋友很開心。」兩國也主動提供部分視訊影片和照片給世界各大媒體曝光。

相隔四個多月後，中美雙方領導人選在今晚北京時間九點多進行第二次視訊會談，昔日老朋友雲端相會，氣氛不同以往，雙方聚焦棘手的「台灣問題」和「俄烏衝突」。早在中美領導人會晤前夕，美國先亮出底牌稱「中國如果支持俄羅斯將付出代價」，企圖施壓讓中國表態站隊制裁俄羅斯。

▲央視一哥康輝在北京人民大會堂外直播最新消息 。（圖／翻攝 央視）

拜習視訊會談大約20多分鍾後，《央視》才釋出相關訊息，沒有公開任何內部畫面，由央視資深主播康輝全程在北京人民大會堂外連線。目前北京戶外氣溫是零下負2度。

康輝首先說，「國家主席習近平應約同美國總統拜登就『中美關係』和雙方共同關心的問題交換意見。這是繼去年11月16號中美兩國元首舉行視頻會晤之後，僅僅間隔四個月，雙方又一次直接的對話。」

拜習今晚視訊會唔的重點？康輝強調，「無論以何種方式，中美兩國元首的又一次直接對話是極不尋常。」從去年11月的雲對話，我們注意到國際形勢發生新的重大變化，‌‌中國作為負責任的大國一直在為世界的和平與安寧，做著不懈的努力。

康輝說，同時也希望‌‌與美方共同落實去年11月‌‌兩國元首雲會晤達成的重要共識，共同承擔起應盡的國際責任，共同為推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道，積累更多的條件，‌‌因此習近平主席今天應約與美國總統拜登的這次直接對話備受關注。

康輝特地強調，「按照雙方的商定，媒體記者沒有能夠被允許進入到現場，所以我們會在這裡最近距離的大國外交最前線...。」

▲央視今晚只釋出北京視訊會場人民大會堂外的畫面 。（圖／翻攝 央視）

大約在晚上九點55分左右，康輝進行第二次直播。他說，「此刻，兩國元首的視頻通話還在進行中，我們最新瞭解到的最新的消息，在通話當中，習近平主席特別指出，去年11月兩國元首次通話以來，國際形勢發生了新的重大變化，和平與發展的時代主題面臨著嚴峻的挑戰，世界既不太平也不安寧，中美雙方不僅要引領中美關係，沿著正確的軌道向前發展，而且要承擔起應盡的國際責任，為世界的和平與安寧瞭解到中美兩國元首。」

康輝強調，今天這次視頻通話是就中美關係和烏克蘭局勢等共同關心的問題，交換意見。「我們期待這次視頻通話是坦誠深入的。」