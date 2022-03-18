大電量、大螢幕　三星CP值新機A53、A33上市資訊公布　

▲Galaxy A33共推出蜜桃豆豆、水藍豆豆、潮黑豆豆及沁白豆豆共四款顏色選擇。（圖／三星提供）

記者陳俐穎／台北報導

三星中階手機長期霸佔台灣暢銷榜單之中，此次三星再度推出最新Galaxy A系列機款， Galaxy A33與A53 5G，配備4+1鏡頭、最高120Hz螢幕更新率、5,000mAh大電量等越級規格，搶攻中高階智慧型手機市場。分別於4月1日以及4月22日起於各大指定通路陸續上市。

Galaxy A53 5G推出8GB+128GB、8GB+256GB兩款機型，建議售價各為14,990、15,990元。Galaxy A33 5G則有 6GB+128GB、8GB+128GB版本選擇，建議售價分別為11,990、12,990元。

現代人長時間以手機欣賞串流影集、瀏覽社群軟體、玩遊戲，螢幕是影響觀看體驗的第一關鍵。Galaxy A33搭載6.4吋U極限全螢幕、90Hz螢幕更新率，而A53 5G配備6.5吋O極限全螢幕、120Hz螢幕更新率，提供流暢無比的觀看體驗。此外，兩款手機均配備旗艦級5,000mAh大電量，另搭載IP67防水防塵讓使用手機更加安心。

Galaxy A33、A53 5G皆搭載4+1超強鏡頭，主鏡頭具備OIS光學防手震，不論處於低光源環境或行進中皆能告別模糊，擁有清晰穩定的拍攝畫面；123度超廣角鏡頭提供更寬廣的視野，出門遊玩可記錄壯闊美景，即使多人聚會也能輕鬆留下眾人身影；而物件橡皮擦功能可輕鬆去除照片中的多餘雜物。此外，另內建美顏錄影及FUN Mo`de趣味模式，可任意調整美顏程度、選擇喜愛的濾鏡。

▲三星A53。（圖／記者陳俐穎攝）

台灣三星也推出多重預購及上市好禮。即日起至3月24日止凡於全台三星智慧館、三星商城預購Galaxy A53 5G，即贈真無線藍牙耳機Galaxy Buds Live。此外，4月1日起至5月15日上市期間凡購買Galaxy A53 5G即贈25W快充通用型旅充。

▲三星A33、A53規格表。（圖／三星）