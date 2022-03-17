　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星最新旗艦平板「一次推出3款機型」！上班族、學生選擇困難歎：有錢就直衝Tab S8 Ultra

▲▼三星TabS8系列平板。（圖／記者周宸亘攝）

▲時代在走，更強大且便利的平板要有！近日全新上市的Samsung Galaxy Tab S8 Ultra，就以結合筆電、平板及娛樂等功能的14.6吋超大螢幕和大電量，讓人們對平板的印象大為改觀。（圖／記者周宸亘攝，下同）

科技中心／綜合報導

身處在現代社會，數位產品提供的不只是閒暇時的社交傳播、娛樂休閒，如今包括上課、工作等，也都相當依賴數位設備，讓報告、提案等作業進行得更快更有效率！不過看看四周或許會發現，曾經超夯的「斜槓」已經不僅僅是一種趨勢，更是一種普遍的生活模式！有人可能白天是學生，晚上則化身接案族或講師，有人白天是上班族，晚上搖身一變又成為積極吸收新知的進修學生，在這兩者的身分切換之間，當然也想要偷空娛樂社交舒壓一下，這時能有一台超給力設備，讓人一天24小時都能輕鬆靈活運用、在不同領域自在遊走的數位設備，就很重要了。

綜合手機及筆電之優勢「三星Galaxy Tab S8旗艦系列平板」榮登3C人氣王！
一次滿足不同族群的專業＋娛樂需求
如果要說，有沒有一種數位品項能滿足各方面的多元需求？螢幕不夠大的手機、攜帶跟開機都有點麻煩的筆電，可能都不是多數人心中首選，因此挾帶著綜合手機與筆電優勢的「平板」就成了市場寵兒。不過，市面上各家平板要怎麼挑才能切合自己的需求甚至CP值破表？從網友不時PO出的「選擇困難文」就可以發現大家往往都先從口碑品牌選起，而以安卓平板來看，10個人幾乎有9個人都只在三星Samsung系列中找尋最適合自己的機型。每年都有平板產品亮相的三星，近日在粉絲引頸期盼下，終於推出全新Galaxy Tab S8旗艦系列，其中Tab S8 Ultra機型一登場就以驚人的「14.6吋大螢幕」創下平板輕薄且視野極廣的設計紀錄，一舉帶大家踏入全新視界！

▲▼三星TabS8系列平板。（圖／記者周宸亘攝）

▲Galaxy Tab S8 Ultra以三星首款14.6吋大螢幕，打造最撼動人心的平板新視界。

14.6吋超巨螢幕「閃瞎」粉絲！
Galaxy Tab S8 Ultra一舉創造全新視界
有感疫情提升消費者對於「平板」的需求，三星在此次開發設計中，特別加碼推出擁有「14.6吋超大螢幕」的頂規旗艦Galaxy Tab S8 Ultra，不僅是三星目前螢幕尺寸最大的平板，可能也比不少人的筆電還來得大，採用的Super AMOLED螢幕解析度也來到了2960 x 1848，同時支援120Hz畫面更新率，對於信奉「選對螢幕先贏一半」的高階專業人士或頂級玩家來說，流暢感一流的視覺體驗，無論是工作、學習或追劇打game，都能讓人更有興致和動力！

而且值得一提的是，除了螢幕尺寸，擁有11,200mAh極高電池容量以及搭配高通Snapdragon 8 Gen1處理器讓系統運作處理、網路連線速度皆有感提升之餘，令消費者擔心的厚度，卻還是維持5.5mm的超薄俐落設計，這點的的確確就令市面上的筆電望塵莫及。單手拿起的手感輕薄不說，填滿視野的螢幕，對於整天需要利用平板處理大小事的族群來說，視覺上更有著莫大的滿足感。

▲▼三星TabS8系列平板。（圖／記者周宸亘攝）

▲即使出門在外臨時有文件需修改，輕薄的Tab S8 Ultra機身也好一手掌握，以S Pen點選操作或即時手寫輸入，超低延遲，反應更快、使用上更得心應手。

此次，Galaxy Tab S8 Ultra貼心推出鍵盤套裝組，以磁吸式的皮套給予平板前後踏實的保護，皮套背面貼心設計的收納槽，在收納S Pen的同時也能充電，此外還有可以自由調整角度的立架，能隨時fit in各種場合與環境。立好平板，再把鍵盤展開，完全就像是一台筆電無誤！不過與筆電最大的差別就在於使用過程中更為俐落，且可快速開機啟動，馬上就能連上網路，再者，隨附的S Pen在低延遲的設計下，帶出宛如真實筆觸的體驗，結合Samsung Note即時手寫辨識，以及更進階的「語音同步筆記」功能，還能邊筆記邊錄音，同步記下筆跡紀錄的即時動態，方便回憶、複習會議或課堂上的重點內容，打造出與手寫有別的智慧數位筆記！無論家人朋友或是陌生人經過身邊，都能被14.6吋「類筆電級旗艦平板」的爆棚氣場給震攝住，俐落感和專業度簡直完勝筆電，黑耀灰設計，更顯尊爵霸氣。

▲▼（業配）三星TabS8系列平板。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼Galaxy Tab S8 Ultra一次可同時開啟3個分割視窗與選擇4種版面配置，另外加上5個彈出視窗，讓人能一邊視訊開會，一邊進行上網、筆記等超效率作業。

▲▼（業配）三星TabS8系列平板。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼三星TabS8系列平板。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼填滿視界的Galaxy Tab S8 Ultra，很適合拿它來接軌上目前最夯的「線上課程」進修模式。下班、下課後，分離鍵盤，馬上進入自在追劇的狀態！

▲▼三星TabS8系列平板。（圖／記者周宸亘攝）

高CP選擇「多功能＋高效率」輕鬆完勝好友同事！
Galaxy Tab S8+∣S8小資、學生也好入手
不得不說，這回三星一次推出Galaxy Tab S8 Ultra｜S8+｜S8「3款機型」，除了積極想讓不同使用習慣的人，都能找到符合自身需求的平板，價格帶也讓粉絲覺得貼心與誠意滿滿。Tab S8+ 和 Tab S8 Ultra 一樣搭載Super AMOLED螢幕的12.4吋Tab S8+，就適合精打細算的小資上班族或是文創設計人士，Galaxy Tab S系列最受歡迎的亮點「S Pen」，在筆記寫字、繪圖設計時也能提供超低延遲的類手寫滑順感，舉筆之間要給所有使用者源源不絕的創意和生產力。

系列中價格最實惠的Galaxy Tab S8，當然就是為有預算的學生或進修需求的族群打造，但別看它在Tab S8家族排行老三，搭載11 吋LTPS TFT螢幕的它，螢幕色彩一樣細膩亮眼，無論手滑或用筆觸控，120Hz畫面更新率在上課的時候抄寫筆記不卡卡。當同學好友還在一張張講義上手寫註記，放著放著就容易遺失不見，現在直接在平板上任意切換字體顏色、列出重點，需要複習時一秒就能找到檔案，讓學習更有效率，海放他們好幾條街！此外，Tab S8和Galaxy Tab S8 Ultra｜S8+一樣皆採用高通Snapdragon 8 Gen 1處理器以及Armor鋁合金材質，機身耐用度也不在話下。

▲▼三星Galaxy Tab S8。（圖／擷取自三星官網）

▲▼為市場投下震撼彈的三星，一次推出Galaxy Tab S8 Ultra｜S8+｜S8「3款機型」，盒內皆附上S Pen、搭載高通4奈米處理器、採用Armor鋁合金材質，打造手感與設計力極佳的輕盈厚度。（圖／擷取自三星官網、記者周宸亘攝）

▲▼三星TabS8系列平板。（圖／記者周宸亘攝）

3C的持續進步緣起於人們總想追求更好的生活！Galaxy Tab S8旗艦系列已在全台三星智慧館、三星商城和各個經銷通路火熱上市，網路商城現在也推出獨家優惠，即日起～4/30，購買Galaxy Tab S8 Ultra ∣ S8+ 鍵盤套裝組，完成登錄就送原價2,190元的Microsoft 365個人版一年期、原價1,090元的ITFIT雙模無線靜音滑鼠「2大好禮」。入手Galaxy Tab S8+ ∣ S8單機版，完成登錄就依型號送出最高原價近2,500元的原廠書寫兩用保護殼！2022開春就讓Galaxy Tab S8全系列拓展自己意想不到的新視野，一同加入網友們「只想帶給力平板出門」的新世代3C宣言。

了解更多：https://reurl.cc/12a05G

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
女大生跟狗玩親親「遭咬掉下唇」！　鮮血狂噴
同桌姓名集滿「這3個字」！　貳樓全桌打5折
快訊／賓士「後座中彈男」腦死！母拔管放棄急救　決定器捐
女大生退租「垃圾跳蚤滿屋」！房東「見變廢墟」怒：還飄屍臭味
醣醋醬「包裝藏暗號」酸甜程度不同？　麥當勞解答
快訊／央行宣布升息1碼
快訊／余天助理涉詐遭搜索　「贊助20萬」全被私吞
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

搶平板市場　三星最新高階平板Galaxy Tab S8系列價格曝光

三星最新平板Tab S8系列出爐　14.6吋超大螢幕+瀏海螢幕

線上看木瓜熟了沒！LINE官方帳號融入AI科技

三星最新旗艦平板「一次推出3款機型」！上班族、學生選擇困難歎：有錢就直衝Tab S8 Ultra

果粉注意！3C通路優惠　iPhone 13 Pro Max省3,810元

Google文件新功能將登場！　打「@」就能直接發送Gmail

升級iOS 15.4「LINE突掛掉」正妹哭暈！　手機行：維修30年沒遇過

iPhone無痛跳槽安卓！　Google傳推新App「一鍵轉移iCloud照片」

「口罩版」Face ID沒想像中好用　果粉怨有三大問題

運動追焦、夜景更強　小米12攝影新功能實測

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

線上看木瓜熟了沒！LINE官方帳號融入AI科技

三星最新旗艦平板「一次推出3款機型」！上班族、學生選擇困難歎：有錢就直衝Tab S8 Ultra

果粉注意！3C通路優惠　iPhone 13 Pro Max省3,810元

Google文件新功能將登場！　打「@」就能直接發送Gmail

升級iOS 15.4「LINE突掛掉」正妹哭暈！　手機行：維修30年沒遇過

iPhone無痛跳槽安卓！　Google傳推新App「一鍵轉移iCloud照片」

「口罩版」Face ID沒想像中好用　果粉怨有三大問題

運動追焦、夜景更強　小米12攝影新功能實測

手機鍵盤「打這2字」選字結果超歪　一票人實測羞喊：好不合理

iPhone口罩解鎖超掉漆？　果粉曝角度「3步驟」：100%成功率

戴培峰季後下功夫！春訓開轟　聽丘總一席話大膽攻擊

住產後護理之家9天嬰兒「屁股爛」　新手媽崩潰退住：回家自己顧

縣市長、議員選舉年底登場　4月25日開放設立政治獻金專戶

福原愛提告橫濱男前妻！　「情書被公開」憔悴露面首發聲：我在努力中

停電怪動物？葉元之惡搞「流行停電指揮中心」記者會　酸度破表

婚後置產卻變「有殼月光族」　鄉民看破點1原因：與買房無關

先探／謝金河：回歸嚴格基本面投資

官大元、林益全及陳鴻文談妥合約　官辦熱身賽可出賽

柔道男童遭教練重摔致死案遭監察院糾正　體育署提出4點回應

郭鬼鬼「G球合照聘書」挨批不尊重！爆教育部求下架…潘文忠回應

日本福島7.4強震！ 電車狂晃　200多萬戶停電 新幹線脫軌

3C家電熱門新聞

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

升級iOS 15.4「LINE掛掉」！手機行：維修30年沒遇過

換掉i13 Pro「跳槽到S22」　他狂讚3功能：CP值高

手機鍵盤「打這2字」　選字結果超歪樓

iPhone口罩解鎖超掉漆？果粉曝角度：100%成功率

不用掃條碼「一鍵加好友」！　LINE更新推出連結加好友功能

蘋果上架「親民版iPhone 12」　售價直接打85折

「口罩版」Face ID沒想像中好用　果粉怨有三大問題

擔心舊iPhone升級 iOS 15.4會變慢　8款機型跑分結果出爐

iPhone口罩解鎖超快！「這類人」更新完傻眼

果粉注意！3C通路優惠　iPhone 13 Pro Max省3,810元

運動追焦、夜景更強　小米12攝影新功能實測

有感升級LG OLED evo優化更清晰

大同3C買4千送4千回饋百分百

更多熱門

相關新聞

換掉i13 Pro「跳槽到S22」　他狂讚3功能：CP值高

換掉i13 Pro「跳槽到S22」　他狂讚3功能：CP值高

一名網友分享使用iPhone 13 Pro之後跳槽到三星推出的旗艦機Galaxy S22，使用一週之後的心得，將兩支手機做比較，在續航力、系統順暢度上，蘋果都贏過S22，但是如果考慮到價格，還有整體使用上，他認為S22的CP值贏過i13 Pro，並大讚「悠遊卡付款」超方便，不過他建議，如果是中度遊戲玩家先跳過S22。

三星將推A系列中階新機迎戰iPhone SE？　爆料客曝最快下周將亮相

三星將推A系列中階新機迎戰iPhone SE？　爆料客曝最快下周將亮相

Google將Android 12L變身！更適合大螢幕、摺疊屏「多工作業」

Google將Android 12L變身！更適合大螢幕、摺疊屏「多工作業」

摔螢幕「代價」變便宜　三星S22系列換螢幕最高降價1300元

摔螢幕「代價」變便宜　三星S22系列換螢幕最高降價1300元

蘋果新iPad螢幕亮度、壽命翻兩倍！　傳搭載「三星雙層串聯結構螢幕」

蘋果新iPad螢幕亮度、壽命翻兩倍！　傳搭載「三星雙層串聯結構螢幕」

關鍵字：

Galaxy Tab S8Ultra三星Samsung旗艦平板大螢幕

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

烏老人成活標靶　俄軍殘忍「砲決」瞬間曝

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面