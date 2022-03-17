三星最新旗艦平板「一次推出3款機型」！上班族、學生選擇困難歎：有錢就直衝Tab S8 Ultra

▲時代在走，更強大且便利的平板要有！近日全新上市的Samsung Galaxy Tab S8 Ultra，就以結合筆電、平板及娛樂等功能的14.6吋超大螢幕和大電量，讓人們對平板的印象大為改觀。（圖／記者周宸亘攝，下同）

科技中心／綜合報導

身處在現代社會，數位產品提供的不只是閒暇時的社交傳播、娛樂休閒，如今包括上課、工作等，也都相當依賴數位設備，讓報告、提案等作業進行得更快更有效率！不過看看四周或許會發現，曾經超夯的「斜槓」已經不僅僅是一種趨勢，更是一種普遍的生活模式！有人可能白天是學生，晚上則化身接案族或講師，有人白天是上班族，晚上搖身一變又成為積極吸收新知的進修學生，在這兩者的身分切換之間，當然也想要偷空娛樂社交舒壓一下，這時能有一台超給力設備，讓人一天24小時都能輕鬆靈活運用、在不同領域自在遊走的數位設備，就很重要了。

綜合手機及筆電之優勢「三星Galaxy Tab S8旗艦系列平板」榮登3C人氣王！

一次滿足不同族群的專業＋娛樂需求

如果要說，有沒有一種數位品項能滿足各方面的多元需求？螢幕不夠大的手機、攜帶跟開機都有點麻煩的筆電，可能都不是多數人心中首選，因此挾帶著綜合手機與筆電優勢的「平板」就成了市場寵兒。不過，市面上各家平板要怎麼挑才能切合自己的需求甚至CP值破表？從網友不時PO出的「選擇困難文」就可以發現大家往往都先從口碑品牌選起，而以安卓平板來看，10個人幾乎有9個人都只在三星Samsung系列中找尋最適合自己的機型。每年都有平板產品亮相的三星，近日在粉絲引頸期盼下，終於推出全新Galaxy Tab S8旗艦系列，其中Tab S8 Ultra機型一登場就以驚人的「14.6吋大螢幕」創下平板輕薄且視野極廣的設計紀錄，一舉帶大家踏入全新視界！

▲Galaxy Tab S8 Ultra以三星首款14.6吋大螢幕，打造最撼動人心的平板新視界。

14.6吋超巨螢幕「閃瞎」粉絲！

Galaxy Tab S8 Ultra一舉創造全新視界

有感疫情提升消費者對於「平板」的需求，三星在此次開發設計中，特別加碼推出擁有「14.6吋超大螢幕」的頂規旗艦Galaxy Tab S8 Ultra，不僅是三星目前螢幕尺寸最大的平板，可能也比不少人的筆電還來得大，採用的Super AMOLED螢幕解析度也來到了2960 x 1848，同時支援120Hz畫面更新率，對於信奉「選對螢幕先贏一半」的高階專業人士或頂級玩家來說，流暢感一流的視覺體驗，無論是工作、學習或追劇打game，都能讓人更有興致和動力！

而且值得一提的是，除了螢幕尺寸，擁有11,200mAh極高電池容量以及搭配高通Snapdragon 8 Gen1處理器讓系統運作處理、網路連線速度皆有感提升之餘，令消費者擔心的厚度，卻還是維持5.5mm的超薄俐落設計，這點的的確確就令市面上的筆電望塵莫及。單手拿起的手感輕薄不說，填滿視野的螢幕，對於整天需要利用平板處理大小事的族群來說，視覺上更有著莫大的滿足感。

▲即使出門在外臨時有文件需修改，輕薄的Tab S8 Ultra機身也好一手掌握，以S Pen點選操作或即時手寫輸入，超低延遲，反應更快、使用上更得心應手。

此次，Galaxy Tab S8 Ultra貼心推出鍵盤套裝組，以磁吸式的皮套給予平板前後踏實的保護，皮套背面貼心設計的收納槽，在收納S Pen的同時也能充電，此外還有可以自由調整角度的立架，能隨時fit in各種場合與環境。立好平板，再把鍵盤展開，完全就像是一台筆電無誤！不過與筆電最大的差別就在於使用過程中更為俐落，且可快速開機啟動，馬上就能連上網路，再者，隨附的S Pen在低延遲的設計下，帶出宛如真實筆觸的體驗，結合Samsung Note即時手寫辨識，以及更進階的「語音同步筆記」功能，還能邊筆記邊錄音，同步記下筆跡紀錄的即時動態，方便回憶、複習會議或課堂上的重點內容，打造出與手寫有別的智慧數位筆記！無論家人朋友或是陌生人經過身邊，都能被14.6吋「類筆電級旗艦平板」的爆棚氣場給震攝住，俐落感和專業度簡直完勝筆電，黑耀灰設計，更顯尊爵霸氣。

▲▼Galaxy Tab S8 Ultra一次可同時開啟3個分割視窗與選擇4種版面配置，另外加上5個彈出視窗，讓人能一邊視訊開會，一邊進行上網、筆記等超效率作業。

▲▼填滿視界的Galaxy Tab S8 Ultra，很適合拿它來接軌上目前最夯的「線上課程」進修模式。下班、下課後，分離鍵盤，馬上進入自在追劇的狀態！

高CP選擇「多功能＋高效率」輕鬆完勝好友同事！

Galaxy Tab S8+∣S8小資、學生也好入手

不得不說，這回三星一次推出Galaxy Tab S8 Ultra｜S8+｜S8「3款機型」，除了積極想讓不同使用習慣的人，都能找到符合自身需求的平板，價格帶也讓粉絲覺得貼心與誠意滿滿。Tab S8+ 和 Tab S8 Ultra 一樣搭載Super AMOLED螢幕的12.4吋Tab S8+，就適合精打細算的小資上班族或是文創設計人士，Galaxy Tab S系列最受歡迎的亮點「S Pen」，在筆記寫字、繪圖設計時也能提供超低延遲的類手寫滑順感，舉筆之間要給所有使用者源源不絕的創意和生產力。

系列中價格最實惠的Galaxy Tab S8，當然就是為有預算的學生或進修需求的族群打造，但別看它在Tab S8家族排行老三，搭載11 吋LTPS TFT螢幕的它，螢幕色彩一樣細膩亮眼，無論手滑或用筆觸控，120Hz畫面更新率在上課的時候抄寫筆記不卡卡。當同學好友還在一張張講義上手寫註記，放著放著就容易遺失不見，現在直接在平板上任意切換字體顏色、列出重點，需要複習時一秒就能找到檔案，讓學習更有效率，海放他們好幾條街！此外，Tab S8和Galaxy Tab S8 Ultra｜S8+一樣皆採用高通Snapdragon 8 Gen 1處理器以及Armor鋁合金材質，機身耐用度也不在話下。

▲▼為市場投下震撼彈的三星，一次推出Galaxy Tab S8 Ultra｜S8+｜S8「3款機型」，盒內皆附上S Pen、搭載高通4奈米處理器、採用Armor鋁合金材質，打造手感與設計力極佳的輕盈厚度。（圖／擷取自三星官網、記者周宸亘攝）

3C的持續進步緣起於人們總想追求更好的生活！Galaxy Tab S8旗艦系列已在全台三星智慧館、三星商城和各個經銷通路火熱上市，網路商城現在也推出獨家優惠，即日起～4/30，購買Galaxy Tab S8 Ultra ∣ S8+ 鍵盤套裝組，完成登錄就送原價2,190元的Microsoft 365個人版一年期、原價1,090元的ITFIT雙模無線靜音滑鼠「2大好禮」。入手Galaxy Tab S8+ ∣ S8單機版，完成登錄就依型號送出最高原價近2,500元的原廠書寫兩用保護殼！2022開春就讓Galaxy Tab S8全系列拓展自己意想不到的新視野，一同加入網友們「只想帶給力平板出門」的新世代3C宣言。



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