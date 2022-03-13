三星將推A系列中階新機迎戰iPhone SE？　爆料客曝最快下周將亮相

▲三星現行款A52 5G。（圖／記者陳俐穎攝）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果剛發布的最新平價5G手機iPhone SE 3即將在18日正式在台開賣，但中階機種的市場向來是安卓陣營的主力戰場，其中又以三星的Galaxy A系列最為熱門，為了迎戰蘋果的新機，現在也有爆料指出，三星2022新一代的Galaxy A系列陣容將有望於下周四亮相。

根據知名爆料人Evan Blass（@evleaks）的推特貼文，在上傳的圖片中，是一個八格的圖片，其中有七格都有英文大寫A字母，並且每格的風格都不盡相同，其中一格則標註了Galaxy A 新品活動的舉辦日期，預告將在17日在三星官網發布新機，貼文一出，立刻引起網友熱烈討論及預測。

▲Evan Blass爆料三星將於下周推出新機。（圖／取自Evan Blass推特）



儘管目前為止，相關爆料消息並未獲得任何官方證實，三星也並未正式發出新機發表邀請函，但由於A系列前代的A52中階款手機，也是在去年的3月17日發布，因此也讓人猜測今天是否也會選擇同日進行發表。

另外，儘管貼文並未指明新款手機型號，但其中一格有著藍底配水花的背景，彷彿把A系列手機丟進水中一樣，讓人聯想是否在暗示心手機將有防水性能，而根據外媒推估，目前最有可能登場的就是Galaxy A53、A73中階新機，將主打大螢幕、大電量以及防水性。