守護市民安全　南消六大隊辦物流倉儲搶救研討及實勘

▲台南市消防局第六大隊，邀集所屬幹部及搶救戰技戰術教官團，辦理物流倉儲廠房搶救重點研討及實地勘察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於桃園市美福及家樂福倉儲倉庫廠房接連發生火警，除造成廠方嚴重損失，亦也造成大量空汙排煙，影響地區的空氣品質，台南市消防局第六大隊，配合轄內日翊文化行銷股份有限公司，於18日邀集所屬幹部及搶救戰技戰術教官團，辦理物流倉儲廠房搶救重點研討及實地勘察。

消防局第六大隊指出，日翊文化行銷股份有限公司係全家便利商店100％投資企業，承接全家便利商店相關業務，如商品採購、物流配送、客服、店舖營收帳務及代收單據、店舖盤點、POP加工、清潔用品租賃等；該廠為有效管理倉儲作業，於2021年9月台南市新吉工業園區之台南倉啟用，建置南區物流理配機能。

第六大隊大隊長邱淵明表示，因密閉式物流倉儲廠房火警對於消防人員危險度極高，內部散熱排煙不易，高溫灼熱及視線不良、易造成方向迷失及搶救人員熱衰竭。為加強消防人員對於此種建築火警搶救之認知，消防局第六大隊召集所屬各單位主管及教官團成員於日翊公司辦理災害搶救重點研討，其中包含由廠方代表簡介物流倉儲廠房運作機制及避難逃生動線狀況。

消防局局長李明峯表示，隨著電商及網購商機越普遍，此種倉儲物流廠房規模及儲放貨品必隨之增加，若不慎發生意外，影響的層面非常巨大，期透過此次災害研討，除讓消防人員熟悉現場救災環境及強化救援技巧外，也了解並交流員工自衛編組作業，讓廠區人員於災害發生時具備應變能力；期盼在廠方及消防局的合作之下，將災害損失降至最低。