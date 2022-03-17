遠雄力挺連霸之路　世新女籃再掀「攻蛋」旋風

▲ 球員永不放棄的精神，就是大專籃球賽事的熱血魅力。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

110學年度UBA大專籃球聯賽決賽將於3月19日至20日，於台北小巨蛋舉行。世新大學女籃猛虎小妞以預賽全勝、複賽4勝之姿挺進四強，挑戰三連霸。世新女籃總教練何正峰表示，優勝關鍵將是心理態度與拚勁。近年提供女籃獎助學金的遠雄人壽，也號召「虎迷」一起前往小巨蛋，現場感受球員永不放棄的精神，享受大專籃球賽事的熱血魅力。

世新女子籃球在2020年首次奪下UBA公開女一級冠軍，拚戰精神獲得遠雄人壽力挺，持續提供「雄才遠略運動績優獎助學金」，培育優秀籃球選手，近年成為世新女籃最重要的後盾，球隊也不負眾望，今年順利邁向三連霸之路。

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▲ 世新女籃拚戰精神獲得遠雄人壽力挺。

劍指UBA頂峰的世新大學女子籃球隊，此次賽事面臨上屆主力球員畢業，以及延續佳績的高度期待，開季以來壓力倍增。少了鎮隊四大長人的情況下，球員仍在一場接著一場的賽事中，打出預賽11全勝、複賽4勝1敗，以第二名進入決賽的亮眼成績。

世新女籃總教練何正峰表示，女籃挺進四強的目標已階段性完成，對於三連霸目標，何正峰坦率回應，今年沒有佔到身高優勢，且四隊都有奪冠機會，因此優勝關鍵將是心理態度與拚勁。

▲ UBA大專籃球聯賽決賽優勝關鍵將是心理態度與拚勁。

世新女籃先發大將陳育緹、許玟瑄、蘇嘉嫻、李吟娸、伊思尤瑪及林妘樺，表現益發成熟，現階段首重動態恢復、將傷養好，將有望順利衛冕。「我們都期待孩子可以做得更好，在不斷地正向激勵與高壓訓練下，看到球隊凝聚出優秀的實力，世新球員真的非常努力。」總教練何正峰說。

▲ 世新女籃先發大將林妘樺表現益發成熟。

110學年度UBA大專籃球聯賽決賽將於3月19日至20日，於台北小巨蛋舉行，世新女籃首日傍晚五點將對上文化大學。遠雄人壽也號召「虎迷」一起前往小巨蛋，現場感受世新女籃永不放棄的精神，享受大專籃球賽事的熱血魅力，一齊為球員加油！

▲ 110學年度UBA決賽將於3月19日至20日開打，圖為兩日賽程表。