停電補償「只扣1元」！他打開電費單看傻

▲網友PO出近一期的電費單。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者楊庭蒝／綜合報導

本月3日上午發生了全台大規模停電，共計造成549萬戶受影響，台電後續祭出補償方案，工業、家庭用戶電費95折，停電超過6小時電費9折。今（17）日就有民眾收到繳納電費通知單，而上面提及有關於停電補償的欄位只減免了1.1元，讓他驚呼「是我誤會了什麼嗎」，短短1小時內得到超過500個按讚數，引起一陣熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，收到了最新一期的電費單，從文中附圖可以看見，計費內容項目欄裡條列著

「流動電費1220.7元、停電扣減金額-1.1元」，應繳總金額為1220元。他疑惑指出，「各位的電費單出來了嗎？聽說上次停電六小時以上會打9折，然後我看了我的電費單它只扣『1.1元』，是我認真了嗎？還是我誤會了什麼？」

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對此，不少網友歪樓回答道，「因為停電所以沒用到電」、「感謝政府幫你省了1.1元」、「這是台電心裡最大的誠意了請收下吧」、「08壞的東西都不止1元」、「我給十塊，台電不要停我家」、「連一包科學麵都買不起 」、「別懷疑，上次我家也扣1.1元」、「傷害不大，侮辱性極強就是這個道理」、「我光修濾水器就花了3600」。

不過也有網友分析指出，2月有28天，一天24小時，所以2月有672小時，如果你的電費1220等於平均每小時的用電費用是：1.81548元，6小時的電費是：10.89元，而9折所扣掉的錢是：1.1元。

值得注意的是，在附圖中並未拍下電費的計費周期，不能確定這張電費通知單的計費時間是否有涵蓋到3日全台大停電。