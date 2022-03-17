幕後／張榮華不會承接湧言會　高明慧接三立總座出線原因曝

▲三立電視新任董事長張榮華、總經理高明慧。（合成圖／三立提供）

記者陳弘修／台北報導

三立電視董事長林崑海因鼻咽癌離世，告別式於2月底在高雄舉行，總統蔡英文、副總統賴清德等多位政要都親自出席，送海董最後一程，而蔡英文在致詞時也被媒體拍攝到一度眼眶泛紅。對於外界關注三立後續的領導高層人事案，三立17日舉行董事會，正式拍板原總經理張榮華升任董事長，總經理一職由原新聞部創意行銷資深副總高明慧接任。

由於林崑海是民進黨派系湧言會精神領袖，政界關係良好，在他離世後，沒有海董的三立未來政治會走什麼路線？據了解，三立仍會堅持捍衛本土意識、台灣優先基調，但新任董事長張榮華只想專注在媒體和未來的影城事業，並不會承接湧言會。

至於總經理為何是高明慧出線，內情人士表示，這其實是林崑海生前的遺志，高明慧接班是少數讓每位董事都可接受的人選，所以林崑海指定她擔任總經理，爭議也最少。

據了解，政治線記者出身的高明慧，在林崑海告別式前後全權坐鎮指揮，連訃聞的順序、治喪委員會的成員都是她安排，林崑海及其家屬有多倚重她，重要性不言可喻。

▲三立電視新任總經理高明慧 。（圖／讀者提供）

高明慧37歲接任新聞台台長，當時在業界就創下最年輕新聞台長的紀錄，在2012年接下三立新聞部副總一職，到現在已經十年，內部笑稱，過去從沒有一位新聞部副總能同時與董事長林崑海與總經理張榮華共治下，擔任此職務超過兩年，高明慧能存活這麼久，除了政治這塊能協助林崑海之外，最重要是也能達成業績掛帥的張榮華目標，業界私下還戲稱她為高十億。

在三立董事會確定由張榮華﹑高明慧搭檔合作後，內情人士也透露，三立捍衛本土意識、台灣優先基調仍不會改變，但新任董事長張榮華不喜歡政治，過去低調的他很少與政治人物互動，也不愛交際，只想專心在企業經營上，所以政治關係的維運都由林崑海親自處理，現在林崑海離世了，民進黨內也不斷打聽三立是否可能路線會有所變化? 還會像過去鐵桿挺綠？而各派系領袖也紛紛想和張榮華做關係，各自打探如何和張榮華交朋友，與三立維持良好關係。

內情人士表示，湧言會的成員在精神領袖林崑海離世後，曾數度拜會張榮華及其姐張秀，還特別強調「我們是海董的孩子」，儘管綠營各派系都關切三立未來走向，但張榮華有自己的規劃與想法，他目前只想專注在媒體和未來的影城事業，因此不會跟林崑海一樣走政媒兩棲路線；商業性格的張榮華，會與各派系保持一定的關係和互動，也不會承接湧言會，換言之，湧言會未來勢必得自食其力，壯大自己。

在三立高層人事確定後，新時代的體制在張榮華主導下，高明慧則會銜接政治關係維持基本互動，公司希望在新聞回歸理性之外 ，商業上能走大開大闔路線，以創造更多擴大商業版圖的機會。