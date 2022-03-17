　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／張榮華不會承接湧言會　高明慧接三立總座出線原因曝

▲三立新任董事長張榮華、總經理高明慧▼ 。（圖／讀者提供）

▲三立電視新任董事長張榮華、總經理高明慧。（合成圖／三立提供）

記者陳弘修／台北報導

三立電視董事長林崑海因鼻咽癌離世，告別式於2月底在高雄舉行，總統蔡英文、副總統賴清德等多位政要都親自出席，送海董最後一程，而蔡英文在致詞時也被媒體拍攝到一度眼眶泛紅。對於外界關注三立後續的領導高層人事案，三立17日舉行董事會，正式拍板原總經理張榮華升任董事長，總經理一職由原新聞部創意行銷資深副總高明慧接任。

由於林崑海是民進黨派系湧言會精神領袖，政界關係良好，在他離世後，沒有海董的三立未來政治會走什麼路線？據了解，三立仍會堅持捍衛本土意識、台灣優先基調，但新任董事長張榮華只想專注在媒體和未來的影城事業，並不會承接湧言會。

至於總經理為何是高明慧出線，內情人士表示，這其實是林崑海生前的遺志，高明慧接班是少數讓每位董事都可接受的人選，所以林崑海指定她擔任總經理，爭議也最少。

據了解，政治線記者出身的高明慧，在林崑海告別式前後全權坐鎮指揮，連訃聞的順序、治喪委員會的成員都是她安排，林崑海及其家屬有多倚重她，重要性不言可喻。

▲三立新任董事長張榮華、總經理高明慧▼ 。（圖／讀者提供）

▲三立電視新任總經理高明慧 。（圖／讀者提供）

高明慧37歲接任新聞台台長，當時在業界就創下最年輕新聞台長的紀錄，在2012年接下三立新聞部副總一職，到現在已經十年，內部笑稱，過去從沒有一位新聞部副總能同時與董事長林崑海與總經理張榮華共治下，擔任此職務超過兩年，高明慧能存活這麼久，除了政治這塊能協助林崑海之外，最重要是也能達成業績掛帥的張榮華目標，業界私下還戲稱她為高十億。

在三立董事會確定由張榮華﹑高明慧搭檔合作後，內情人士也透露，三立捍衛本土意識、台灣優先基調仍不會改變，但新任董事長張榮華不喜歡政治，過去低調的他很少與政治人物互動，也不愛交際，只想專心在企業經營上，所以政治關係的維運都由林崑海親自處理，現在林崑海離世了，民進黨內也不斷打聽三立是否可能路線會有所變化? 還會像過去鐵桿挺綠？而各派系領袖也紛紛想和張榮華做關係，各自打探如何和張榮華交朋友，與三立維持良好關係。

內情人士表示，湧言會的成員在精神領袖林崑海離世後，曾數度拜會張榮華及其姐張秀，還特別強調「我們是海董的孩子」，儘管綠營各派系都關切三立未來走向，但張榮華有自己的規劃與想法，他目前只想專注在媒體和未來的影城事業，因此不會跟林崑海一樣走政媒兩棲路線；商業性格的張榮華，會與各派系保持一定的關係和互動，也不會承接湧言會，換言之，湧言會未來勢必得自食其力，壯大自己。

在三立高層人事確定後，新時代的體制在張榮華主導下，高明慧則會銜接政治關係維持基本互動，公司希望在新聞回歸理性之外 ，商業上能走大開大闔路線，以創造更多擴大商業版圖的機會。

►內衣也有膠原蛋白！

ET快訊
未婚高中女師開車遭「鐵片」殺死　全校悲驚：她把學生當孩子照顧
升級iOS 15.4「LINE突掛掉」！　手機行也修不好
台88「鐵片」殺死高中女師！　開車到校途中遇劫
酒駕累犯將公布全名！　照片不打馬賽克
LINE群假投資抓到了！　21歲主嫌「腳鐐銬不上」
快訊／1月才累計12行員確診　中壢聯邦銀行再爆足跡
法院視訊調解　李靚蕾喊話王力宏：快來看小孩
謝忻裸照流出後首露面！　親曝男友心情
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／傳動鍵盤鬆動！新埔站電扶梯異常原因曝光　輔助煞車迴路也出問題

友邦馬少爾群島總統21日率團訪台？　外交部：會適時對外說明

蹲點多年卻沒機會參選　謝龍介怨：劍早磨好「難道磨成繡花針？」

要捐要快！外交部：已募得7500箱物資助烏克蘭　明下午5點截止

LIVE／挪「重置基金」釀新埔站電扶梯意外？　北捷親上火線說明

日本福島強震　外交部：僑民留學生均安

幕後／張榮華不會承接湧言會　高明慧接三立總座出線原因曝

婆媽號召買毛毯、國中生捐過年紅包　彰化人助烏克蘭捐80箱物資

4月兵役該延長？　吳怡農：訓練內容精進後役期長短非問題

為夫討公道「亂入幻象機失事文」挨批　陳佩琪：純粹想快點得到答案

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

室內蹦極運動體驗飛躍健身　高強度360°翻轉狂燒熱量！

6人跳「埃及手舞」神默契！　紅白手套狂變換視覺超震撼

《黑豹》導演被行員誤認搶匪　遭警上銬...他無奈:只想領錢

小提琴拉到一半...肩帶滑落！　正妹禮服掉到胸口敬業演奏完

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

快訊／傳動鍵盤鬆動！新埔站電扶梯異常原因曝光　輔助煞車迴路也出問題

友邦馬少爾群島總統21日率團訪台？　外交部：會適時對外說明

蹲點多年卻沒機會參選　謝龍介怨：劍早磨好「難道磨成繡花針？」

要捐要快！外交部：已募得7500箱物資助烏克蘭　明下午5點截止

LIVE／挪「重置基金」釀新埔站電扶梯意外？　北捷親上火線說明

日本福島強震　外交部：僑民留學生均安

幕後／張榮華不會承接湧言會　高明慧接三立總座出線原因曝

婆媽號召買毛毯、國中生捐過年紅包　彰化人助烏克蘭捐80箱物資

4月兵役該延長？　吳怡農：訓練內容精進後役期長短非問題

為夫討公道「亂入幻象機失事文」挨批　陳佩琪：純粹想快點得到答案

日本規模7.4地震　原能會：福島核電廠一度傳火災、現已確認誤報

40歲宋智孝新造型一甩嬸味！　條紋穿搭Ｘ負評短髮反而超逆齡

直逼30公分春捲！苗栗特色美食「粔粿」　滿嘴米香軟嫩十足超誘人

【廣編】全球海外第一站MMORPG《奧丁：神叛》3／29戰進神之領域！

陸5間藥企傳獲准免費生產輝瑞新冠口服藥　企業保守回應：還在核實

台南無新增個案　新營、柳營社區篩檢站240人結果出爐　

快訊／傳動鍵盤鬆動！新埔站電扶梯異常原因曝光　輔助煞車迴路也出問題

【廣編】麗寶「微笑台北」首付68萬　買全新大4房

海外首店插旗統一時代百貨　日本生吐司元祖「乃が美」3／21試營運

揪團chill到凌晨！桃園最新「幻境」搬入巴黎星空、倫敦情人橋

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

政治熱門新聞

鄭麗文嗆「疫情死800多人」　FB遭灌爆狂刷一句話

他喊台灣命運可能這幾天決定　網揭美這點最重要

4月兵役期恢復到1年？行政院：感受到高度民意支持

國民黨史上最大改革　中常委29人直接對半砍

柯文哲自曝「北市21處被限電」：定義到底是什麼

國軍將首次出現3位現任女將軍

育兒津貼8月調高到5000元　政院：蔡政府是有史來最重視少子化的政府

吳斯懷批空軍座艙比不足　柏鴻輝掛保證：符合台海作戰需求

林楚茵諷蔣萬安「黨寶」　藍營全黨救一人

疫情無法返國「近20萬人遭除籍」　國民黨喊修法

蘇貞昌怒罵立委不要臉　國民黨公布「國會大流氓」影片

幕後／「配票」拚議員全壘打？民眾黨市黨部反對

何志偉稱「打仗就像打電動」　黨內同志開砲

吳釗燮預告美國將宣布軍售　柏鴻輝：按正常程序進行

更多熱門

相關新聞

主播大地震　三立：逕行法律程序

主播大地震　三立：逕行法律程序

三立節目《新台灣加油》（主播）主持人廖筱君被爆遭懲處，被依「未落實主管交辦事項及督導責任，以致影響節目播出品質」為由，遭記申誡，但電視台隨後立即發出聲明，直指諸多述說皆與事實相悖，「自認督導不週所為之自請處分，乃其勇於任事負責之表現，並無該報導所稱祭旗之情事。」

關鍵字：

林崑海.張榮華高明慧

讀者迴響

熱門新聞

大家都在用！Netflix「非同住者」要收費了

楊繡惠手沒遮「脫光光正面照」外洩！車頭燈掉出震暈

台88女駕駛遭「鐵片砸中」！當場死亡

iPhone 14 Pro最新渲染圖流出　瀏海變成驚嘆號

國道一號連環撞！車全撞爛釀6傷

探險曾見半身吊屍！網紅闖「女孩死屋內」空宅出事了

日7.4強震東京大停電！　一張俯瞰圖10萬人看傻

烏克蘭戰死演員遺體找到了！生前把防彈衣給小孩穿

大群蜜蜂瞬間淹沒機車！路人嚇傻

2惡犬瘋啃800下　女皮膚被扯掉毀容畫面曝光

弟弟40歲「有房、存款千萬」　姊：還好沒結婚

福島7.3強震畫面曝光！整間屋子「猛搖50秒」他狂叫：糟糕糟糕

老闆「最愛星座員工」排行　第1名根本鬼才

妻控他只顧玩重機！雙寶爸發長文回擊了

「陰蝨路」百隻狂爬影曝！　男下體癢妻診間飆罵

更多

最夯影音

更多
高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳

高雄透天租女大生像被炸過！　房東氣炸進廢墟：租金也沒繳
謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

謝和弦宣布：我要當爸爸了！　莉婭證實懷孕…4字洩離婚進度

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

火燒57小時！屋頂凹陷冒白煙　家樂福物流中心估損失39億元

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

讓兒長高！媽把鈔票黏梁上 「跳到就你的」網讚：好方法

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

小S曝大S母女破冰！她讚具俊曄很帥　期待摸姊夫腹肌⋯狂提要求惹怒姊XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面