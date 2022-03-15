情人節「外帶」薑母鴨妹子過夜　警界之星一動作挨告結局逆轉

▲時任台北市警局士林分局副分局長張久宜，不顧已婚身分竟「外帶」薑母鴨店30多歲女兒回分局寢室過夜遭調職。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

時任士林警分局副分局長張久宜，因能力佳受長官賞識，堪稱是警界明日之星。豈料，他不顧已婚身分，去年初三（情人節）開公務車「外帶」30多歲薑母鴨店老闆許姓女兒回寢室過夜，火速遭降調於民防管制中心專員，後來又遭檢舉，他開公務車接送許女，涉犯利用職務上機會詐欺得利罪，士林地檢署偵結，予以不起訴。

時任副分局長張久宜（55歲），為中央警官學校第55期行政警察學系畢業，後攻讀犯罪學研究所，曾任台北市警局股長等職務，據悉，其妻也在北市某分局任職，夫妻舉案齊眉。

去年2月14日（大年初三），張久宜輪值班，前一晚到轄區某薑母鴨用餐，席間與老闆許姓女兒相談甚歡，張也因此被許女姿色給迷倒，餐敘結束約0時31分，直接開士林分局配發的公務車，「外帶」許女回分局寢室過夜，直到同日11時10分，再次駕駛公務車，搭載許回返回北投住家。

據了解，讓張久宜「拜倒在石榴裙下」薑母鴨店老闆許姓女兒年約30多歲、未婚、身材纖細、善於交際，不少顧客也與她熟識。

許女離去時，不巧遭同仁碰見，該名中階警官蒐證後，並記下時序後上報分局長吳慶鴻，經調閱監視器後，發現屬實，認為張使用公務車供私人交通工具之不法利益，所耗油料費約50元，因此涉犯刑法第134條、339條第2項之公務員假借職務上機會詐欺得利罪。

▲時任士林分局副分局長張久宜開公務車載送女性友人。（圖／記者黃彥傑攝）

偵查時，張久宜對客觀行為坦承不諱，但他認為自己並沒有詐欺得利的意圖。經查，張與蘇姓駕駛各持1把公務車鑰匙，張本來就有使用權限，使用車前，無須經由他人核准，使用車輛過程，也沒有持公務車加油卡到加油站加油，難認他有何對士林分局或加油站員工施用詐術。

然而，該公務車是由蘇姓駕駛負責保管，公務車2021年2月間的車輛油費核銷作業，是由分局行政組承辦檢具相關資料以電子公文逐層呈核，最終由新任副分局長江勛貴核可，難認張是受他人委託處理財產事務，有何違背任務的背信犯行。

檢察官根據2月份「員警出入登記簿」得知，張久宜平常到轄區派出所督勤時，多次未在「員警出入登記簿」填載出入紀錄，難認他未如實填寫用車或出入登記，涉有詐欺罪。

對此，張久宜違反規定使用公務車索取得的利益，僅約50元的油料，難認有貪圖此一微小利益主觀犯意，若以竊盜論之，因不具不法所有意圖，而與竊盜罪構成要件不符，使用車輛期間損耗油料，非竊取有形的油料，應屬民事求償，與刑責無關。

最後檢察官認為，張久宜身為分局副分局長，不知潔身自處以為同仁模範，竟在值班時間，使用公務車接送與公務無關的女性友人往返辦公場所及友人住處，雖已違反機關內部就人員進出、公務車使用規範，但與詐欺、背信或竊盜等罪構成要件不符，予以不起訴。

張久宜也因該件桃色醜聞，被依嚴重違反「警察勤務規定」、「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」遭市警局記過2次並調整為非主管職務，黯然倒台後的他，目前任職民防管制中心專員。