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素食者也能吃！超商獨賣最新「鮪魚飯糰」　還有植物火腿蛋堡超欠吃

▲▼7-11全新素食飯糰、火腿蛋堡。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣全新「蔬食鮪魚飯糰」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

素食者快看過來！就有超商自即日起獨家開賣最新「蔬食鮪魚飯糰」，一口咬下就能吃到以全植物原料製成的鮪魚內餡加上芥末子風味沙拉，另外還有一款「植物火腿蛋堡」，除了植物厚切火腿之外，還加了烤蛋以及起司片，現在衝一趟超商就能爽爽吃。

7-11全門市即日起開賣最新「蔬食鮪魚飯糰」，不含五辛、蛋奶成分，鮪魚餡料使用全植物原料製成，再佐以芥末子風味沙拉，絕對可以讓素食者吃個過癮。

▲▼7-11全新素食飯糰、火腿蛋堡。（圖／7-11提供）

▲天素地蔬專區還能買到植物火腿蛋堡。

另外，同步還有「植物火腿蛋堡」，不含五辛成分，為天素地蔬專區限定販售，全素原料製成植物厚切火腿，口感十分紮實，再加入瑪芬堡經典元素烤蛋以及安徒生起司片，讓香氣變得更加濃郁、口感也更滑順。

▲▼全家聯手人氣網紅韓勾ㄟ-金針菇推出3款韓式大飯糰。（圖／業者提供）

▲超商開吃最新韓式大飯糰。（圖／全家提供，下同）

全家則是找來百萬訂閱YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」，聯手推出3款韓式三角大飯糰，其中，必吃「江原道雪蟹蟹膏」口味，使用韓國直輸的蟹膏入料，加上蟹味絲、芝麻油等製成蟹膏沙拉後，搭配芝麻油拌飯大口咬下，濃郁蟹膏香可是會讓人忍不住一口接一口；另一款「辣炒豬肉」是甜辣醬汁搭配台灣豬肉片及青辣椒製成，而「泡菜鮪魚」則是韓式泡菜與鮪魚的組合，通通不能放過，即日起陸續開賣。

▲▼全家聯手人氣網紅韓勾ㄟ-金針菇推出3款韓式大飯糰。（圖／業者提供）

▲首推雪蟹蟹膏、辣炒豬肉口味。

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