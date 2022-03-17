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大陸 大陸焦點 特派現場

陸海航集團又有高管被抓　海航航空集團總裁接任法定代表人

▲海航集團,陳峰,空姐,海南航空。（圖／CFP）

▲海航集團前董事長陳峰因案被查，掀起集團重整風暴。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

綜合陸媒報導，現任海航航空集團董事長包啓發和海航集團監事會主席孫明宇，幾天前被警方帶走，這也是繼2021年9月14日，海航集團前董事長陳峰、首席執行官譚向東涉嫌違法被逮後，海航再有高管被抓。

▲海航集團,陳峰,空姐,海南航空。（圖／CFP）

▲海南航空。（圖／CFP）

《第一財經》報導，海航航空集團方面並沒有揭露包啓發被帶走及原因，不過，根據天眼查的工商登記信息，海航航空集團的法定代表人昨（16）日已由包啓發變為王英明。同時，海航航空集團也已發布內部文件，撤銷包啓發的安全管理委員會主任職務，由海航航空集團總裁王英明擔任。

2020年2月海南省海航集團聯合工作組進駐前，海航集團董事會有5人，分別為陳峰、李先華、譚向東、陳曉峰（陳峰之子）及何家福，如今海航集團官網上的董事會成員只剩下李先華和何家福兩人。在海航的破產重整工作完成後，海航集團老股東團隊的股權已被清零，股權也都轉移至債權人享有。

▲海航集團,陳峰,空姐,海南航空。（圖／CFP）

▲海航集團旗下的海南航空一直被外界認為是大陸航空業服務最好的航空公司之一。（圖／CFP）

根據重整計劃，海航集團未來將變成由債權人作為受益人的信託計劃，成為管理或運營的持股平台，信託計劃將通過總持股平台實現對旗下相關資產的實控及管理，海航集團等321家公司的全部資產納入信託計劃，包括30多家酒店及7個金融持牌機構等。未來債權人能從信託計劃中受償多少，主要看信託計劃處置資產和經營收入的具體情況。

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