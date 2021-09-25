　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸海航集團董座陳峰、CEO譚向東　涉違法犯罪被執行強制措施

▲▼陸海航集團董座陳峰涉違法犯罪被執行強制措施。（圖／翻攝人民網）

▲陸海航集團董座陳峰。（圖／翻攝人民網）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海航集團24日晚間發出公告，稱接到海南公安機關通知，海航集團有限公司董事長陳峰、首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。

海航集團表示，公司及其成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響。

另外，海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛同日也召開了集團黨員幹部大會，表示當前海航集團風險處置工作進入衝刺時期，集團上下要進一步堅持和加強黨的全面領導，確保風險處置工作統一意志、統一行動、步調一致向前進。

顧剛指出，要加強黨的領導，堅持目標導向，以確保航空安全為基礎，以推進重整成功為目標，持續發揮各級黨組織戰鬥堡壘和黨員先鋒模範作用，「民營企業在遇到困難時，更要加強黨的建設，將廣大黨員組織團結起來，凝聚員工力量，同心同向，增強企業戰鬥力。」

顧剛強調，要加強黨的領導，強化作風建設，在重整衝刺階段，各級黨員幹部更要有鐵的紀律和頑強拼搏的作風，「各單位、各部門負責人更要落實『一線工作法』，加強員工關愛，凝聚人心謀發展。各航司、各機場和各經營單位，更要以戰戰兢兢、如履薄冰的心態，落實網格化機制，做好每日統籌調度，壓實責任，責任到人，抓實抓好安全生產工作。」

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
118校受害名單公布！　工程師手滑害「學習歷程檔案」消失
婆婆要求「家事全擔」　人妻怒：行房要不要一起！揭超扯家規
五倍券紙本預訂破71萬人！　國旅、農遊券登記破800萬大關
楊晨熙體型失控！　暴肥照曝光
快訊／信義區松高路死亡車禍！　機車騎士遭輾當場慘死
哪些店家可以用「好食券」？　1方式能查詢
3P野外露出！2女1男闖景點全裸肉色畫面流出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

澳門下午3時起全民普篩　0時起進入即時預防狀態

大陸《新華社》官宣：孟晚舟乘坐中國政府包機回國

陸海航集團董座陳峰、CEO譚向東　涉違法犯罪被執行強制措施

18歲「跨欄美少女」神似IU　純天然認證迷暈萬人…本尊被神出了

「鹹蛋超人」遭全面下架　陸廣電總局：堅決抵制暴力血腥動畫片

陸列102 點清單「美干預香港事實」　北京：繼續作出堅定有力回應

iPhone 13全球首摔！　拿到太嗨開箱手滑全碎了

紀念「九一八事變」90周年　兩岸聯展136幅書畫盼和平

We愛分享會今登場！東森新媒體ETtoday雲端與兩岸青年創作者交流

陸官方出重手整頓虛擬貨幣「挖礦」行為　列入「淘汰類產業」

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

駕駛依動線左轉「遭直行車爬上」　對方騰空飛起！網喊：請看標線

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

澳門下午3時起全民普篩　0時起進入即時預防狀態

大陸《新華社》官宣：孟晚舟乘坐中國政府包機回國

陸海航集團董座陳峰、CEO譚向東　涉違法犯罪被執行強制措施

18歲「跨欄美少女」神似IU　純天然認證迷暈萬人…本尊被神出了

「鹹蛋超人」遭全面下架　陸廣電總局：堅決抵制暴力血腥動畫片

陸列102 點清單「美干預香港事實」　北京：繼續作出堅定有力回應

iPhone 13全球首摔！　拿到太嗨開箱手滑全碎了

紀念「九一八事變」90周年　兩岸聯展136幅書畫盼和平

We愛分享會今登場！東森新媒體ETtoday雲端與兩岸青年創作者交流

陸官方出重手整頓虛擬貨幣「挖礦」行為　列入「淘汰類產業」

《換乘戀愛》分手11年珉在、Coco釋懷擁抱　觀眾看哭：最美好前任

《A級戰場》玩家被霸凌 炎亞綸當藝人「讓排擠我的人每天看到我」

潑C條款？陳家駒一臉驚恐好無辜　「我就剛好在那邊」

影／蔡桃貴、蔡波能吵架遭罰站！　「伸小手偷戳」萌炸…二伯笑哭

廁所蹲到崩潰！鄉民推爆「1水果」堪比大冰奶　笑虧：小心服用

陳冠宇交鋒徐若熙　運彩看好樂天勝味全

118校受害名單曝！　工程師手滑害「高中學習歷程檔案」消失

民進黨創黨35周年　蔡英文幫打書承諾「將人民期待牢記在心」

當黨魁會亡黨？張亞中不爽朱立倫這樣講　立誓1件事沒做到馬上辭職

柯爾6局好投、史丹頓轟退紅襪　洋基登頂美聯外卡剩1場勝差

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

大陸熱門新聞

拿到iPhone 13嗨過頭　開箱手滑全碎了

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝

騎士撞車猛烈噴飛！生殖器2粒蛋噴出掉地上

女被藏屍壁櫥　房客伴屍2個月才發現

18歲跨欄美少女神似IU　顏值爆表萬人暴動

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

人妻喝醉激戰小王　完事「全裸暴斃」廁所內

鹹蛋超人遭全面下架　陸廣電總局回應

兩岸紀念九一八事變90周年

蛛絲蛋白造光阻劑 陸中科院團隊3D製造加工技術突破14奈米

陸官方出重手整頓虛擬貨幣「挖礦」行為 列入「淘汰類產業」

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

局長求歡：明天做一回不戴套　誤傳74人工作群組

更多熱門

相關新聞

海南航空3月15日起全線恢復航班

海南航空3月15日起全線恢復航班

新冠肺炎此前在大陸肆虐，使航班「斷崖式」下跌。海南航空3月11日方面宣佈，計畫於3月15日起全線恢復海南進出港航班，海南進出港航線預計將達到110餘條，每周執行航班量近500個。此外，有外媒指出，大陸因為疫情影響，在3周內就消失13,000航班，損失巨大。

疫情壓垮海航集團！海南政府派員進駐

疫情壓垮海航集團！海南政府派員進駐

得知「家人過世」要求下機...網戰翻

得知「家人過世」要求下機...網戰翻

香港航空發不出員工薪水　母公司急貸173億救火

香港航空發不出員工薪水　母公司急貸173億救火

任正非：5G是小兒科

任正非：5G是小兒科

關鍵字：

海航海南航空

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

印度神童預言　這一次講中股災

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

媽嫌醫院人工授精太貴！自學一次就中

前男友「運動片」外流Dcard！女大生見標題崩潰

他等iPhone 13撐10年合體4s　萬人驚呆

主人臨終！愛犬「提早1.5小時離世」：天國等你

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

一張圖看紙本五倍券攻略　鐵粉崩潰

更多

最夯影音

更多
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面