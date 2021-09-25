陸海航集團董座陳峰、CEO譚向東　涉違法犯罪被執行強制措施

▲陸海航集團董座陳峰。（圖／翻攝人民網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸海航集團24日晚間發出公告，稱接到海南公安機關通知，海航集團有限公司董事長陳峰、首席執行官譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。

海航集團表示，公司及其成員企業運轉穩定有序，破產重整工作依法順利推進，生產經營不受任何影響。

另外，海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛同日也召開了集團黨員幹部大會，表示當前海航集團風險處置工作進入衝刺時期，集團上下要進一步堅持和加強黨的全面領導，確保風險處置工作統一意志、統一行動、步調一致向前進。

顧剛指出，要加強黨的領導，堅持目標導向，以確保航空安全為基礎，以推進重整成功為目標，持續發揮各級黨組織戰鬥堡壘和黨員先鋒模範作用，「民營企業在遇到困難時，更要加強黨的建設，將廣大黨員組織團結起來，凝聚員工力量，同心同向，增強企業戰鬥力。」

顧剛強調，要加強黨的領導，強化作風建設，在重整衝刺階段，各級黨員幹部更要有鐵的紀律和頑強拼搏的作風，「各單位、各部門負責人更要落實『一線工作法』，加強員工關愛，凝聚人心謀發展。各航司、各機場和各經營單位，更要以戰戰兢兢、如履薄冰的心態，落實網格化機制，做好每日統籌調度，壓實責任，責任到人，抓實抓好安全生產工作。」