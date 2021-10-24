海航集團破產重整計劃　獲表決通過

▲海航集團破產重整案今表決通過。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

海南省高級人民法院23日公告，大陸海航集團破產重整計劃，獲海南法源聯合工作組、管理人、債權人、出資人等各方同意並表決通過。此前，9月24日，海航集團發布公告稱，海航董事長陳峰及CEO譚向東因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施。

據海航集團微信公眾號消息指出，23日15時，海南省高級人民法院（簡稱海南高院）組織聯合工作組、管理人、債權人代表、出資人代表、債務人代表及職工代表等各相關方，對「海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計劃（草案）」、「海航基礎設施投資集團股份有限公司及其二十家子公司重整計劃（草案）」等海航集團及相關企業破產重整案的各重整計劃草案表決情況進行核查。

按照「中華人民共和國企業破產法」第八十四、八十六條的規定，根據核查結果，海航集團及相關企業破產重整案的各重整計劃（草案）均已獲得表決通過。

公開資料顯示，海航名列大陸第四大航空集團，從1993年成立海南航空起，逐漸發展成一個跨航空、實業、旅遊、資本、物流五大產業的巨無霸，年營業額曾高達人民幣1277億元（約新台幣5664.77億元）。

不過2013年以後，大舉併購的海航集團擴張失速，債務問題浮現。海航負債總額高達1.2兆人民幣（約新台幣5.2兆），自2020年2月29日破產重組聯合工作組進駐拆彈以來，2021年2月10日，依法進入重整程序，航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業及其他板塊各自獨立運營。