網紅「小玉」變臉A片賺1300萬起訴　最重可判30年徒刑

記者葉國吏／綜合報導

網紅「小玉」朱玉宸涉利用Deep Fake深偽技術，換臉製造名人的假A片上網販賣獲利1338萬餘元、造成100多人受害，其中83人提告，檢方17日依違反《個人資料保護法》等罪嫌，起訴朱男與莊男。有律師推估，小玉最重可處30年徒刑。

「小玉」朱玉宸（26歲）2016年從YouTube崛起，以搞笑、搞怪為拍片創作風格，2018年個人頻道累積100萬人點閱，號稱百萬網紅，曾自稱2019年網紅事業總收入近1000萬元，淨利約200萬元，但他製作的YouTube影片多次發生爭議，包括宣稱以母乳做珍珠奶茶，內容過於嘲謔，最後拍下跪道歉影片滅火。

▲刑事局證實立委高嘉瑜提告，並交由專責當初偵辦小玉換臉A片案的承辦人員接手本案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事警察局接獲被害人報案求助，過濾已知片源都來自朱玉宸設立的「台灣網紅挖面」推特（Twitter）帳號與粉絲團，深入追查發現，這些影片都是利用Deep Fake深偽技術，以現成的A片片段，將女優臉孔換成遭「盜臉」的女性容貌，且不僅止於幾可亂真，更達以假亂真程度。

至於受害女性以知名女性藝人、網紅、直播主居多，包括雞排妹鄭家純、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉，還有多位正妹民代，例如高雄市議員黃捷、立委高嘉瑜等人，受害者超過100人，引起社會關注。

根據自由時報報導，有法界人士透露，小玉屬於新型態犯罪手法，一行為觸犯數罪，將以最重的個資法處罰，最重五年刑；而本案包括藝人雞排妹等一一九人受害，數罪併罰後，最高可處三十年徒刑。

▲新北地檢署指揮刑事局查獲利用深偽技術，合成名人猥褻影片上網兜售的網紅「小玉」朱玉宸。（圖／記者張君豪翻攝）