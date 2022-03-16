陸男趁亂急娶烏國美女！婚仲曝現況：人數比戰前多一倍

▲俄烏戰爭造成大量烏國難民出逃，大陸男子卻把握時機，急著娶烏克蘭新娘。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

俄烏戰爭重創烏克蘭人民生活，戰火下大批難民逃亡，不過當世界各地人士紛紛慷慨解囊，支持烏克蘭難民時，大陸男人卻忙著娶烏克蘭美女。「CNN」就報導，專門配對大陸男子與東歐女性的約會應用程式「Meilishka」就發現，近期急著娶烏克蘭女子的中國男性，比戰前多出一倍，烏克蘭女子在該約會程式上，受歡迎的程度也比其它國家女性高。

綜合「CNN」、「VICE」等外媒報導，在俄烏戰爭爆發初期，不少大陸網友曾發文「收留烏克蘭美女」戲謔戰事，引起烏克蘭人民一陣反感，不過大陸似乎有不少人正努力，將這句話變為現實。「Meilishka」是專門為中國大陸男子與俄羅斯、烏克蘭等東歐女性進行婚姻仲介的公司，其俄羅斯創辦人史地潘奈茲（Pavel Stepanets）就證實，自戰事爆發後，詢問烏克蘭老婆的大陸男子數量，較戰前多增加近1倍，從過去每天平均5個，至今每天約10個。

史地潘奈茲表示「這些客戶知道烏克蘭女生很傷心，現在急需要安全之地，而中國是一個安全的地方。所以這些中國男人認為這些女孩會考慮找一個中國丈夫」；他也指出，目前「Meilishka」有約748名烏克蘭女性正在尋找中國丈夫，另有約70萬中國男性積極尋找新娘，該網站目前已經成功配對了8、9對跨國夫妻。

報導指出，中國大陸近年由於過去的一胎化政策，正面臨嚴重性別比例失衡狀況，男子討老婆的難度因此大增；於此同時，烏克蘭的女性比例卻高於男性，剛好形成中國男子向外找老婆、烏克蘭女子向外找老公的互補現象。

事實上，與烏克蘭女子約會並非中國單身漢所獨有，該國亦有蓬勃發展的婚配產業，牽線西方國家男子與烏克蘭女性，此一過程被叫做「郵購新娘」。報導指出，有不少西方國家男子認為，烏克蘭女子不僅漂亮，擁有女權思想者較少，如今又加上戰爭蹂躪、經濟停滯，不少人認為她們現在更可能嫁給外國男子。

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