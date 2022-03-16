鄭麗文拿疫情致死類比開放福食　黃珊珊：不妥當的比喻

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院社福、經濟委員會聯席會議16日爆發激烈衝突，本要審查福食進口相關法案，但遭到國民黨立委杯葛，立委鄭麗文更提疫情死了800人，引發衛福部長陳時中不滿，起身怒斥不實指控。對此，台北市副市長黃珊珊認為，疫情800多條人命是台灣共同沉痛的記憶，相信陳部長也不是他願意的，「這不是很妥當的比喻」。

立法院16日召開社福衛環、經濟等聯席會議，審查「輸入日本特並食品應檢附輻射檢測證明」相關法案，遭國民黨立委霸佔主席台杯葛，立委鄭麗文更包圍衛福部長陳時中大喊「去年疫情都死了800多人，今年還開放福食」，陳時中聽聞後憤而起身，直言「這是不實的指控」、「麥牽拖！」雙方吵到臉紅脖子粗，陳時中也頻頻調整因激動往下滑的口罩。

對此，黃珊珊表示，疫情800多條人命是台灣共同沉痛的記憶，我相信陳部長也不是他願意的，「所以用福食比喻我覺得不妥當」。

黃珊珊說，這件事情不應該做這樣的類比，福食就是應該做好源頭管理、清楚標示，不要犧牲人民權益，讓所有市民都知道買到什麼食物，符合安全標準的話，就不會有所謂致命問題，所以「這不是很妥當的比喻」。

▼陳時中上午在立院與國民黨立委鄭麗文爆發言詞交鋒。（圖／記者湯興漢攝）

▼國民黨團上午在立法院衛環委員會發動占領主席台杯葛福食開放政策審查。（圖／記者湯興漢攝）