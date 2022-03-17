烏克蘭佳娜合體館長：台灣對烏克蘭的好「故鄉朋友都知道」

▲烏克蘭正妹佳娜接受館長的訪談。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者林彥臣／綜合報導

「烏克蘭正妹」佳娜16日晚間接受館長陳之漢的訪談，談到了家鄉烏克蘭發生的戰爭的現況。佳娜特別提到，現在越來越多烏克蘭人知道台灣，尤其她的朋友聽聞台灣對烏克蘭這麼好，都紛紛透過她向台灣道謝。

佳娜在訪談中介紹，她的家鄉是南部的城市尼古拉耶夫，在蘇聯時代被稱作是「姑娘的城市」，人人都說要找老婆一定要去這裡，因為這裡的女孩最漂亮。另外，儘管這座城市靠海，常有船隻在此停泊，但這個城市對外其實比較封閉，一般人很難進去，所以來到這邊的男人通常都會結婚，也因此有了這樣的稱呼。

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館長好奇提問，以前應該很多烏克蘭人不知道台灣吧？

佳娜回答，現在應該越來越多人知道台灣，烏克蘭很多新聞有報導「台灣幫助烏克蘭」，所以很多以前的朋友都傳訊息透過她表達謝意，感謝台灣對烏克蘭這麼好，尤其她今天去台灣的外交部捐物資，看到現場人潮竟多到要排隊，這在她的國家是很難以想像的，所以她非常感動。

▲佳娜說，家鄉有越來越多朋友知道，台灣對烏克蘭這麼好。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



館長接著問，家人現在還在烏克蘭嗎？現在狀況如何？

佳娜說，她的妹妹原本在基輔，是戰爭初期最危險的地方，因為俄軍第一天就把基輔的機場炸壞了，所以想離開只能搭火車，但是不是人人都可以搭火車，只有孕婦或有孩子的人才可以離開，所以妹妹只好哭著告訴站務員她懷孕了，才得以順利上車，但其實她沒有懷孕，現在已經幸運逃到波蘭邊境的城市。

佳娜接著說，媽媽、爸爸現在還在尼古拉耶夫，是近期最危險的地方，因為俄軍包圍這個城市，並且持續攻擊，現在當地沒水沒電，雙方一度失聯，所幸後來妹妹已經聯絡到一個鄰居，確認了爸爸、媽媽都沒事，就是沒水沒電可用而已。

▲佳娜強調，俄羅斯人認為人比較多就可以打他們，但是烏克蘭人根本不怕。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



佳娜也解釋，烏克蘭人為什麼會這麼激烈反抗，「因為我們覺得這是我們的國家，我們沒有去你的國家打你，你幹嘛來這邊，或告訴我們要做什麼，我們很支持要有自己的選擇，我們想做什麼就做什麼，不是別人來告訴你不能。」

佳娜說，「俄羅斯人可能認為，自己國家比較大、人比較多就可以來打我們，但烏克蘭人都不怕，連阿嬤都要拿刀子殺俄羅斯人！」

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