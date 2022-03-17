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新盛生技iShine新總部開幕！推出重磅新品「王者肽超緊實身體乳」

▲新盛生技iShine新總部開幕！推出重磅新品「王者肽超緊實身體乳」。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲▼i shine開幕。（圖／業者提供）

▲新盛生技愛閃耀iShine新總部盛大開幕，為品牌開啟全新氣象。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

本土MIT品牌新盛生技愛閃耀iShine新總部在台中正式開幕，吸引將近300位代理商前來共襄盛舉，新總部佔地將近300坪，挑高設計更擁有全新教育訓練中心，以及重金打造新盛生技專屬研發實驗室，為了迎接全新氣象，董事長李胤顏更親自做畫！

▲▼i shine 。（圖／攝影吳杰澄攝）

▲李胤顏表示，這幅畫結合公司LOGO與大自然的美景，希望帶給大家更多能量。

「這幅畫是我第一次嘗試做壓克力畫，花了大概8天的時間」新盛生技董事長 李胤顏表示，自己晚上常常都畫到半夜，早上比較早起來開始畫，所以當完成時候覺得很感動，也提到這幅畫的初衷是希望帶給大家更多能量，「公司LOGO是一個箭號，外面包著一個圓，像太陽一樣，我希望可以帶給人們有更多希望跟能量，所以我決定將這個LOGO去結合大自然的美景，一起呈現在大家面前」。

▲▼新盛生技iShine新總部開幕！推出重磅新品「王者肽超緊實身體乳」。（圖／記者吳杰澄攝）

▲新盛生技愛閃耀iShine在台中北屯區主要幹道崇德路上，插旗近300坪的全新總部。

▲▼新盛生技iShine新總部開幕！推出重磅新品「王者肽超緊實身體乳」。（圖／記者吳杰澄攝）

▲重金打造新盛生技專屬研發實驗室，為消費者研發製作出強大產品。

董事長 李胤顏指出，新總部設立獨立的全新科學研究實驗室，裡面有很多特別昂貴的機器設備，主要就是讓我們的研發人員，可以每天不斷為消費者研發製作出，非常強大的產品！

歡慶新總部成立，愛閃耀iShine 重磅推出王者肽系列第二波新品「王者肽超緊實身體乳」，只要透過簡單的使用步驟，就能夠打造S級王者曲線，達到理想的緊實與健康狀態，為活動掀起另一波高潮。

▲▼新盛生技iShine新總部開幕！推出重磅新品「王者肽超緊實身體乳」。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼歡慶新總部成立，重磅推出王者肽系列第二波新品「王者肽超緊實身體乳」。

▲▼i shine 。（圖／攝影吳杰澄攝）

新盛生技副總經理 李秀美說明，「王者肽超緊實身體乳」在成分上用到最高規格，包含馬甲雕塑因子、粉紅胡椒、多重植萃複方、比基尼纖美素、專利紅球美腿素、北極雨生微藻六大頂級速雕原料，成效已經遠遠超過專櫃品牌，就是為什麼我們要推出這個產品，讓消費者度過一個快樂的夏日」。

▲▼「王者肽超緊實身體乳」擁有六大頂級速雕原料，成效已經遠遠超過專櫃品牌。

▲王者肽超緊實身體乳。（圖／新盛生技提供）

李胤顏董事長表示，「王者肽超緊實身體乳」是經過多次研發實測才推出的產品，它能夠在市面上的美體霜來講是勝出的，「所以我非常有信心，這一定能夠去協助到我們很多愛美的女性或是男性，能夠快速的達到雕塑美體的現象」。

▲▼新盛生技iShine新總部開幕！推出重磅新品「王者肽超緊實身體乳」。（圖／記者吳杰澄攝）

▲品牌自信表示，「王者肽超緊實身體乳」一定能協助消費者快速的達到雕塑美體的現象。

愛閃耀iShine首度推出身體保養系列，「王者肽超緊實身體乳」添加多種獨家專利成份，以王者速雕金三角，讓消費者感受不積脂、不浮腫、不鬆弛、加強循環、緊實拉提美體5關鍵，讓你在夏天穿露肚裝時，自信展現超辣身材，輕鬆成為今年回頭率最高的焦點。

▼「王者肽超緊實身體乳」添加多種獨家專利成份，讓消費者感受美體5關鍵。（圖／新盛生技提供）

▲王者肽超緊實身體乳。（圖／新盛生技提供）

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