家長放任孩子「餐廳地上爬」被熱湯淋　神邏輯罵店員：你要看路啊

▲家長放任孩子火鍋店亂爬，被熱湯淋到大罵店員「你要看路吧」。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在Dcard表示，他日前在一間火鍋店用餐時，有家長放任孩子在餐廳走道上玩耍，不久後孩子意外被餐車撞到，沒想到家長竟然說「雖然我的小孩坐在走道上固然有他的不對，但你推餐車應該也要看路吧」，讓他聽了非常傻眼，感嘆「現在的父母邏輯是不是都怪怪的」。

原PO表示，他日前在某火鍋店用餐時，隔壁桌坐了一家三口，家長在用餐的過程中，孩子在餐廳的走道上亂爬，當時服務生都相當忙碌，推著餐車趕著送餐，感覺蠻危險的，但孩子的家長卻放任不管，果然不久後悲劇就發生了，「有服務生推著有熱湯的餐車，撞上那個在地上爬的小孩，然後直接淋上去」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孩子媽媽見狀立刻大罵服務生「先生，你會不會太誇張啊，推餐車為什麼不看路啊，他都被熱湯淋到了欸」，儘管服務生立刻低聲道歉，並解釋餐車有死角，真的看不到，孩子媽媽仍非常不滿，繼續罵「你們真的很誇張，雖然我的小孩坐在走道上，固然有他的不對，但你推餐車應該也要看路吧」。

原PO聽了孩子媽媽的話後非常傻眼，「你也知道你的小孩在走道上爬不對喔，放任小孩在走道上面亂爬就算了，餐廳環境也不是多明亮，餐車也是黑的，又有死角，怎麼會覺得服務生在忙的時候，還要注意走道有沒有小孩啊」、「難道服務生在工作之虞，還要注意走道上有沒有亂爬的小屁孩嗎，會不會太累」。

其他網友看了貼文後表示「恐龍家長，小孩之後會是學校師生的惡夢」、「我就是餐飲業的，遇到這種講不聽的，我都直接跟同事說給他撞，如果我受傷肯定要對方賠償」、「現在就一堆不會教還愛生的家長，小孩做錯事只會覺得是別人的錯，最後被寵壞」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完