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多重障礙女子化身小天使　樂當台東榮院志工服務民眾

▼ ▲ 多重障礙女子吳雲微化身小天使，樂當台東榮院志工服務民眾。（圖／台東榮民醫院提供；下同）

▼ ▲ 多重障礙女子吳雲微化身小天使，樂當台東榮院志工服務民眾。（圖／台東榮民醫院提供；下同）

記者楊漢聲／台東報導

獨居在台東市的吳雲微是位多重障礙並具有低收入戶身分的女子，自從一年前相依為命的母親離世後便鬱鬱寡歡、足不出戶，所幸在台北榮總台東分院社工師吳靜惠持續鼓勵及引導下，吳雲微開到台北榮總台東分院擔任志工，她的生命開始發光發熱，多采多姿。

今年45歲的吳雲微出生後便因早產加上健康狀況不佳便被生母棄養，生母的友人邱花子聽聞此事後感到不捨，便將吳雲微抱回收養並撫養長大。因吳雲微從小患有先天性軟骨症、弱視及智能不足等疾病，就學之路困難重重，但養母仍盡心盡力提供吳雲微居家式教育，甚至讓吳雲微在18歲時能站起來走路，並習得識字及寫字的能力。雖然吳雲微寫字的筆劃並非正規的寫法，但至少能寫出自己的名字及大多數的字句。

母女兩人就這樣相依為命了40多年，無奈母親於去年因年邁加上多重器官衰竭而過世，吳雲微頓失依靠之下，不禁也萌生輕生念頭。幸而在豐田里里長、鄰里、教會教友的密切關心與探視之下，讓吳雲微逐漸開始學習生活自理。

台北榮總台東分院社工師吳靜惠，因工作關係結識吳雲微母女已多年，見證吳雲微的進步與變化，不捨吳雲微一人在家過度思念母親，故多次邀約並鼓勵吳雲微加入醫院的志工行列，吳雲微雖未受過國民教育，但憑藉自學習得識字的能力，讓她也順利完成志工教育訓練。近一年來吳雲微風雨無阻，固定到台北榮總台東分院擔任志工並結識許多朋友，她的認真表現也深獲醫院同仁及其他志工伙伴的肯定。

▲ 多重障礙女子吳雲微化身小天使　樂當台東榮院志工服務民眾。（圖／台東榮民醫院提供）

台東分院社工師吳靜惠說，感謝她近一年來於志工隊的貢獻，相信吳雲微在天上的母親看見女兒從自我封閉走向積極開放的人生變化，勢必也相當以吳雲微為榮。社工師吳靜惠表示，當志工會上癮，從服務他人的過程中得到內心的成就與滿足，歡迎更多有服務志願的人加入這個大家庭，有意願者可來電(089)222995轉5048向社工師吳靜惠洽詢。

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