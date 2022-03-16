1hr連放3把火險害5命！看不慣垃圾堆屋外　憤怒哥被關起來了

▲高雄大寮一連發生3起火警，最後發現是一名陳姓男子縱火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區今年1月16日從晚間6點多起，一個小時內接連發生3起火警，雖然都沒有造成人員傷亡，但警方懷疑有人縱火，調閱監視畫面後發現37歲的男子涉有重嫌，陳男到案後坦承犯行，表示看不慣大家都把垃圾、家具堆在外面，才會想放火燒了，雄檢偵結今依公共危險罪將陳男起訴，並向法院聲請續押獲准。

▲高雄大寮一連發生3起火警，最後發現是一名陳姓男子縱火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢方指出，這3起火警分別發生在1月16日晚間6時57分、7時39分、7時48分時，地點則分別在大寮區自由路129巷、150巷及文化路46巷一處民宅，其中，文化路的起火地點是一棟3樓透天厝，頂樓加蓋鐵皮的建築物，屋外燃燒堆積雜物以及汽車，火勢延燒到民宅1樓的洗衣機跟機車，造成5人受困，還好及時被消防隊救出。

另外兩起火警則是路邊雜物起火，都沒有人員傷亡，不過由於3起火警時間、地點太過相近，警方認為有縱火可能，於是調閱監視器，透過目擊民眾指認一個頭戴半罩白色安全帽的男子。

警方鎖定一名37歲陳姓男子涉嫌重大，立刻前往他家找人，當時陳男在住家內呼呼大睡，對於警方的詢問，他也坦承是因為看到路邊堆放雜物，造成他的不滿，所以他放火燒雜物。

警詢後全案依照縱火罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後以有再犯之虞向法院聲請羈押獲准，今天偵結起訴移審法院，高雄地院開庭後裁定陳男續押。