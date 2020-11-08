北市環保局長要求業績！民眾丟垃圾遇巡查員　轉頭逃跑遭撞亡

▲不具名的同仁表示，北市環保局長劉銘龍最近非常要求業績，希望多抓一點違規亂丟垃圾的民眾。（圖／CTWANT）

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馬路上的公用垃圾桶，常會成為貪圖方便的行人棄置家庭垃圾包的地點，因此環保局也不敢大意，近來嚴加取締。據了解，台北市環保局兩位巡查員在10月15日下午時，於民生東路四段執行違規棄置家庭垃圾專案取締勤務，結果發現一名行人違規棄置家庭垃圾於公用垃圾桶內，立刻上前表明身分要求稽查，沒想到亂丟棄垃圾的行人竟立刻奔跑離開，兩名巡查員也跟著追上，但在跑過馬路時，該名民眾沒有注意到號誌是紅燈，不小心出了車禍，並於下午五時死亡。

進行稽查的劉姓與魏姓巡查員被以業務過失起訴，雖然環保局表示一切配合調查，但根據其它同仁指出，環保局局長劉銘龍似乎不太在意，「局長最近非常要求業績，希望我們多抓一點違規亂丟垃圾的民眾，在出事後有放鬆一點，但最近又開始了要求了，大家為了要加強巡查，最近勤務都加重。」

知情同仁指出，劉姓與魏姓巡查員目前皆請假休息，「因為涉及法律層面無法多說什麼，但有聽他們說，現在對這份工作已經有懼怕感，感覺求助無門，所以選擇先休息。」對此，環保局回應，局內同仁依法執行公務，卻不幸發生憾事，因行人家屬已經提告，整個案件已經進入司法程序，不便對外說明，但後續將全力配合檢警調查。

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