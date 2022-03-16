何志偉稱「打仗就像打電動」　黨內同志嗆無知：你何時要驅離共機？

▲洪健益批評何志偉把打仗當打電動。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨立委、立法院國防外交委員何志偉日前在政論節目上，宣稱打電動就會打仗，民進黨北市議員洪健益16日批評，看完只能搖頭，不知道怎麼護航，何志偉大放厥詞，說年輕人會打電動就會操作武器去打仗，這簡直是對國家戰力及國防規劃最無知的具體展現。

洪健益嗆聲，有這樣的同志，本黨還真的不需要敵人，希望何大立委不要為了聲量，拼命上節目卻不做功課，這樣的發言只會被人笑掉大牙。如果會打電動就會打仗，那何大立委要不要考慮直接向國防部提案，把全部的操練都改成打電動？如果會打電動就會操作武器，那何大立委打算什麼時候打電動去開戰鬥機負責驅離共機？

洪健益說，何大立委身處國會殿堂，可知道以空軍來說，一個飛行官的養成，前300小時每小時約15到20萬，到後期每小時可能高達70萬，培訓下來上千萬甚至上億台幣都跑不掉！如果以何大立委的說法，那這幾年國家花這些預算不就根本冤大頭，尊敬而睿智的何大立委要不要直接把國防部預算全部刪除，只給各軍種打電動的訓練費用就好？

洪健益再譴責，一個年薪近900萬的大委員，不好好替國家人民服務、好好修法、捍衛人民權益，只會嘩眾取寵上節目講笑話，身為同政黨的民意代表，何大立委自己不尷尬，「我都要替他感到汗顏」。

回顧何志偉當天上節目的發言，他表示，以前教召大家哭得唏哩嘩啦，但此刻大家反而不分朝野，要求手中拿的裝備是否要再升級。現在裝備已經升級了，阿兵哥不是在地上滾，被虐待，而是被扎扎實實訓練體力、技能。他發現網路上有人求職需求上，甚至寫著近期有教召過的阿兵哥會優先錄取。

接著，何志偉說，他這一代的年輕人，甚至更年輕的年輕人，現在打電動超強的，打電動3至5分鐘就上手，未來新的戰備武器等，只要把東西寫得很清楚，且訓練過程中非用過去的填鴨式方式，就會像打電動一樣。

然而何志偉的發言讓現場部分來賓直搖頭，前台北市副市長李永萍插話質疑，真那麼簡單的話，難道烏克蘭人很會打電動嗎？何回應，他們手持一些火箭彈，直接打掉多少飛機了。李則又說，但他們是有訓練的人啊。

何志偉強調，要對我們下一代有絕對的期待，包含訓練方式、上手的東西，我們現在都不斷推進，且兵跟將跟軍的分工不同，在基層的阿兵哥術有專精，大家各自作業，這是我們要的。

節目主持人趙少康說，現在屬於電腦的訓練聽說是有用，但問題是老共也有這方面的訓練，他們年輕人也會打電動，以後是不是14天教召在裡面打電動算了。而來賓、政大國關中心研究員嚴震生表示，如果把戰爭想得那麼簡單，就看看烏克蘭；在網路上或智慧型的戰爭，最後還是要面對真刀真槍，所以單兵訓練及攻擊還是有必要。

▼何志偉稱打仗就像打電動，洪健益16日發文開嗆。（圖／翻攝自Facebook／洪健益）